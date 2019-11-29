العراق: "عبد المهدي كان ضحية للكتل السياسية التي تسيطر على كل مفاصل القرار" في البرلمان

الصحافي في فرانس24 عمار الحميداوي يحلل الوضع في العراق بعد استقالة رئيس الوزراء. صورة من شاشة فرانس24

قال الصحافي في قناة فرانس24 عمار الحميداوي إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الذي أعلن الجمعة عزمه تقديم استقالته أمام البرلمان على خلفية الاحتجاجات الدموية التي تشهدها العراق منذ شهرين، كان منذ بداية توليه المنصب "ضحية للكتل السياسية التي تسطير على كل مفاصل القرار السياسي" في البرلمان. وشدد على أن عبد المهدي لم يكن رئيسا للوزراء سوى شكليا، مذكرا بأنه ليس رئيس وزراء منتخب بل تم تعيينه توافقيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بعد فشل الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في انتخاب شخص بصفوفها.