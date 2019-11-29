فابينيو يغيب عن ليفربول حتى مطلع العام 2020

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لندن (أ ف ب)

أعلن نادي ليفربول الانكليزي لكرة القدم الجمعة أن لاعبه خط الوسط البرازيلي فابينيو سيغيب عن المنافسات حتى مطلع العام 2020، بعد تعرضه لإصابة في رباط الكاحل خلال المباراة أمام نابولي الايطالي ضمن منافسات المجموعة الخامسة من الجولة الخامسة قبل الاخيرة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الاربعاء.

وجاء في بيان على موقع النادي "يؤكد ليفربول أن فابينيو عانى من إصابة على مستوى رباط الكاحل خلال اللقاء مع نابولي في دوري الابطال منتصف الاسبوع".

وتابع البيان "أظهرت الفحوصات أن فابينيو سيغيب عن المنافسات حتى مطلع العام الجديد".

وخرج لاعب موناكو الفرنسي السابق مصابا في الدقيقة 18 من اللقاءالذي انتهى بالتعادل 1-1 على ملعب أنفيلد، وسيغيب بالتالي عن الجدول المزدحم للفريق الاحمر خلال فترة الاعياد، إذ يخوض بطل أوروبا 10 مباريات حتى نهاية شهر كانون الاول/ديسمبر.

وقال مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب عشية استضافة فريقه لبرايتون ضمن منافسات المرحلة 14 في الدوري الممتاز السبت "إنها أخبار سيئة جدا (...) لا ندرك بنسبة 100% الفترة التي سيغيب عنها ولكن يبدو أنه سيغيب حتما عن المباريات خلال فترة عيد الميلاد".

وتابع مدرب بوروسيا دورتموند السابق "لدينا الحلول في المركز. لسنا الفريق الوحيد الذي يعاني من الاصابات. علينا ايجاد الحل وهذا ما سنقوم به".

هذا ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 37 نقطة من 12 انتصارا وتعادل ويبتعد بفارق ثماني نقاط عن ليستر الثاني بطل عام 2016 وتسع نقاط عن مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين صاحب المركز الثالث.

© 2019 AFP