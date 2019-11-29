هولندا: جرحى في عملية طعن في سوق تجارية بمدينة لاهاي

أ ف ب

شرطة في موقع اعتداء بسكين بمدينة لاهاي الهولندية.

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح مساء الجمعة بعد عملية طعن في سوق تجارية بمدينة لاهاي الهولندية، وفق ما أعلنت الشرطة. وأضافت الأجهزة الأمنية أنها تطارد مشتبها به عمره بين 45 و50 عاما، ووصفته بمصطلح هولندي يستخدم للدلالة على ذوي الأصول الشمال أفريقية.

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قالت الشرطة الهولندية إن عددا من الأشخاص أصيبوا مساء الجمعة في هجوم بسكين في سوق تجارية بمدينة لاهاي.

وقالت شرطة المدينة عبر تويتر "هجوم بسكين وعدد من الجرحى في غروتماركسترات في لاهاي. أجهزة الإسعاف في المكان".

وأضافت أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح في الحادث وأن الشرطة تلاحق مشتبها به.

وطوقت الشرطة منطقة في شارع تجاري رئيسي قرب الوسط التاريخي للمدينة.

وقالت في بيان إنها تبحث عن رجل يتراوح عمره بين 45 و50 عاما ووصفته مستخدمة مصطلحا هولنديا كثيرا ما يقصد به الناس من أصل شمال أفريقي.

وأضافت أنه يضع وشاحا ويرتدي معطفا أسود اللون.

وأظهرت وسائل الإعلام الهولندية أناسا يتجمعون خلف طوق لعناصر الشرطة. وحلقت مروحيات فوق مكان الهجوم مع وجود العديد من سيارات الإسعاف.

ووقع الهجوم فيما كان سكان يتسوقون لمناسبة يوم "الجمعة السوداء" (بلاك فرايدي) في لاهاي، مقر الحكومة الهولندية.

ولم تدل السلطات الهولندية بمعلومات إضافية عن ملابسات الهجوم.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

