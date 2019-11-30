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مظاهرات ضد التدخل الأجنبي في الجزائر وسط انتقادات بكونها "لدعم السلطة"

الصحافي الجزائر مروان الوناس متحدثا عن مسيرات السبت في الجزائر. 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. فرانس 24.

قال الصحافي الجزائري مروان الوناس في مداخلة على قناة فرانس24 السبت حول الدعوات التي أطلقت للخروج في مظاهرات مليونية ضد "التدخل الخارجي" في الجزائر، إن "هذه المسيرة أو المظاهرة دعا إليها الاتحاد العام للعمال الجزائريين أو ما يسمى بالمركزية النقابية المحسوب على السلطة منذ الاستقلال وهو ذراع للحكومات المتعاقبة". وأضاف الوناس "النقل المباشر لهذه المظاهرة يثير التساؤلات حول الكيل بمكيالين.. لماذا لا تحظى مظاهرات الجمعة (الحراك) بالتغطية الإعلامية؟". مضيفا "هذه المظاهرة صحيح أنها لرفض التدخل الأجنبي لكن شعاراتها واضحة وهي دعم السلطة وقرار تنظيم الانتخابات الرئاسية".