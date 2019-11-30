انقاذ أكثر من 200 مهاجر قبالة الساحل الغربي لليبيا (بحرية)

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تاجوراء (ليبيا) (أ ف ب)

أعلنت البحرية الليبية السبت أنها أنقذت أكثر من 200 مهاجر كانوا يحاولون الوصول الى أوروبا في عملية نفذتها الجمعة قبالة سواحل العاصمة الليبية.

وأوضحت البحرية في بيان أنها تلقت "ثلاث إشارات إستغاثة شمال الزاوية (45 كلم غرب العاصمة)"، فقامت "بعملية إنقاذ ناجحة" شملت "حوالى 205 مهاجرين منهم 158 رجلا و33 إمرأة و14 طفلا".

واضافت "تم إنزال المهاجرين بنقطة الحميدية تاجوراء وتقديم المساعدات لهم بحضور المنظمات الدولية المتعاونة مع حرس السواحل الليبي".

وقالت انه بعد تلقي الاستغاثات تم توجيه زورق دورية في القطاع لنجدة المهاجرين.

واضاف البيان ان المهاجرين معظمهم افارقة من مالي وساحل العاج وغينيا.

وتقول مفوضية الامم المتحدة للاجئين إن في ليبيا آلاف المهاجرين العالقين يعيشون في ظروف سيئة وازداد وضعهم سوءا بعد اندلاع المعارك في محيط العاصمة الليبية في نيسان/ابريل 2019.

وسادت الفوضى ليبيا منذ اطاحة الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011، وباتت طريقا مفضلا للمهاجرين من دول شرق افريقيا والساحل والشرق الاوسط الساعين للوصول الى اوروبا.

© 2019 AFP