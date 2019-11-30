الشرطة البريطانية: منفذ عملية الطعن في لندن سجين سابق مدان بالإرهاب

قالت الشرطة البريطانية السبت إن المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن الجمعة في جسر لندن، والتي أوقعت قتيلين وأدت لإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح، هو سجين سابق يدعي عثمان خان ويبلغ من العمر 28 عاما، وقد أدين في 2012 بارتكاب جرائم إرهابية.

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أعلنت الشرطة البريطانية السبت أن رجلا يشتبه في طعنه شخصين حتى الموت في هجوم وقع الجمعة عند جسر لندن، هو سجين سابق سبق وأدين سنة 2012 بارتكاب جرائم إرهابية.



وكشفت الشرطة أن الرجل الذي تم قتله رميا بالرصاص على أيدي ضباطها بعد تنفيذه للهجوم، يدعي عثمان خان ويبلغ من العمر 28 عاما، مشيرة إلى عدم سعيها لتعقب أي مشتبه به آخر فيما يتعلق بالحادث.



كما تضمن بيان للشرطة أن "هذا الشخص معروف لدى السلطات، وقد أدين عام 2012 بجرائم إرهابية، وخرج من السجن بإطلاق سراح مشروط في ديسمبر/كانون الأول 2018".

وأدى الهجوم إلى إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح طفيفة في اعتداء وقع نهارا وأعاد ذكريات هجوم سابق عند جسر لندن، ونفذه ثلاثة رجال قبل عامين وأودى بحياة ثمانية أشخاص.هذا وأشار بيان الشرطة إلى أن خان كان يعيش في منطقة ستافوردشاير وسط لندن، حيث كان رجال الشرطة يبحثون عن أحد العناوين هناك. متابعا أن "الظروف كما نفهمها حاليا هي أن المهاجم حضر في وقت سابق مناسبة بعد ظهر الجمعة في قاعة فيشمونغرز تحت عنوان التعلم معا".وأضافت الشرطة "نعتقد أنه بدأ هجومه في الداخل قبل أن يغادر المبنى ويتوجه إلى جسر لندن، حيث تم اعتقاله وبالتالي مواجهته وإطلاق النار عليه من قبل رجال الشرطة".وقاعة فيشمونغرز هي مبنى تاريخي يقع شمال الجسر في وسط العاصمة البريطانية.

فرانس 24/ أ ف ب