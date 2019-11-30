بطولة فرنسا: ليون يواصل صحوته محليا

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ستراسبورغ (فرنسا) (أ ف ب)

واصل ليون صحوته محليا بفوزه على مضيفه ستراسبورغ 2-1 السبت على "ملعب لامينو" وأمام 25455 متفرجا في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان ستراسبورغ البادئ بالتسجيل عبر المالي الأصل فوفانا في الدقيقة 22، لكن الضيوف أدركوا التعادل بواسطة الدولي العاجي ماكسويل كورنيه في الدقيقة 40، قبل أن يسجل جف رين-أديلاييد هدف الفوز في الدقيقة 75.

وهو الفوز الثاني على التوالي لليون في الدوري والرابع في المباريات الخمس الأخيرة والسادس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف أمام ليل الذي عاد إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل، بتغلبه على ضيفه ديجون بهدف وحيد سجله مهاجمه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهين في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء.

وأكد ليون عودته إلى المنافسة محليا بعد تغيير إدارته الفنية بالتعاقد مع رودي غارسيا خلفا للبرازيلي سيلفينيو منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وخاض ليون المباراة في غياب نجمه الهولندي ممفيس ديباي المصاب، فدفع غارسيا بالثلاثي موسى ديمبيلي وكورنيه ومارتان تيرييه والأخير فضله على البوركينابي برتران ترواري.

وجاء فوز ليون بعد ثلاثة أيام على خسارته أمام زينيت سان بطرسبورغ الروسي صفر-2 الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، فتأجل تأهله إلى ثمن النهائي للجولة السادسة الأخيرة عندما يستضيف في العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل لايبزيغ الألماني صاحب البطاقة الأولى في المجموعة السابعة.

ويتساوى ليون وزينيت في المركز الثاني برصيد سبع نقاط مع أفضلية المواجهتين المباشرتين للفريق الروسي الذي يحل ضيفا في اليوم ذاته على بنفيكا البرتغالي الأخير بأربع نقاط.

وكاد ستراسبورغ يفتتح التسجيل من هجمة مرتدة في الدقيقة الخامسة عبر لودوفيك أجورك بتسديدة حولها الحارس البرتغالي أنطوني لوبيش الى ركنية، ثم سدد الجنوب إفريقي ليبو موثيبا كرة قوية بعيدا عن الخشبات الثلاث (15)، وكاد ديمبيلي يفعلها عندما اعترض كرة شتتها الحارس البلجيكي ماتز سيلس لكن المدافع الصربي ستيفان متروفيتش ابعدها في توقيت مناسب (19).

وكانت المحاولة الثالثة لأصحاب الأرض ثابتة وافتتحوا منها التسجيل من هجمة جماعية مرر على اثرها أجورك الكرة إلى فوفانا الذي سددها داخل المرمى (22).

وضغط ليون بحثا عن التعادل لكنه انتظر حتى الدقيقة 40 عندما مرر ماكسونس كاكيريه كرة إلى كورنيه التي تلاعب بميتروفيتش وسددها بطريقة رائعة داخل المرمى.

وتابع ليون أفضليته في الشوط الثاني، وسدد ديمبيلي كرة قوية بجوار القائم (59)، قبل أن ينجح رين-أديلاييد في تسجيل هدف الفوز بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من كورنيه (75).

وتوقفت صحوة ستراسبورغ عند انتصارين متتاليين ومني بخسارته السابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

- مونبلييه رابعا -

وصعد مونبلييه إلى المركز الرابع بفوزه على ضيفه أميان بأربعة أهداف ل داميان لو تاليك (14) وغايتان لابورد (64) والدولي الجزائري أندي ديلور (67) وفلوريان ميوليه (72) مقابل هدفين للكونغولي الديموقراطي غايل كاكوتا (44) والسويدي جاك لاهن (86).

وأكمل أميان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 إثر طرد مهاجمه الكولومبي خوان فيرني أتيرو.

واستغل مونبلييه تعادل بوردو مع مضيفه رينس بهدف للإنكليزي جوش ماجا (27) مقابل هدف للسنغالي الأصل بولاي ديا (90+3)، لينتزع منه المركز الرابع بفارق الأهداف وبفارق نقطة واحدة خلف أنجيه الثالث والذي خسر أمام مضيفه نيس بهدف للإيطالي الأصل أنجيلو فولجيني (22) مقابل ثلاثة أهداف للكونغولي الديموقراطي الأصل أرنو لوسامبا (39) ومزيان ماوليدا من جزر القمر (53) والدنماركي كاسبر دولبرغ (90).

وتعادل نيم مع متز بهدف لرينو ريبار (61) مقابل هدف للسنغالي حبيب ديالو (30).

ويلعب الأحد أيضا نانت مع تولوز، وموناكو مع باريس سان جرمان.

© 2019 AFP