جائزة أبوظبي الكبرى: هاميلتون في المركز الأول عند الانطلاق

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حلبة مرسى ياس (الامارات) (أ ف ب)

انتزع بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، المركز الأول عند خط انطلاق جائزة أبوظبي الكبرى، المرحلة الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا واحد التي تقام الأحد، بتصدره التجارب الرسمية التي أقيمت السبت.

وفي حين كان زميل هاميلتون الفنلندي فالتيري بوتاس صاحب ثاني أفضل وقت في الجولة الأخيرة من التجارب الرسمية، لكن العقوبة التي فرضت عليه بسبب استخدام وحدة طاقة جديدة، ستدفعه الى الانطلاق من المركز الأخير في السباق الذي يقام غدا على حلبة مرسى ياس.

في المقابل، سيكون سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن ثانيا عند خط الانطلاق الى جانب هاميلتون، متقدما على سائقي فريق فيراري شارل لوكلير من موناكو، والألماني سيباستيان فيتل صاحب المركز الرابع.

وكان هاميلتون قد ضمن في وقت سابق من هذا العام، إحراز لقب البطولة للعام الثالث تواليا والمرة السادسة في مسيرته. كما ضمن فريق مرسيدس إحراز لقب الصانعين للعام السادس تواليا.

© 2019 AFP