خليجي 24: المقبالي يقود عمان إلى الفوز على الكويت 2-1

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الدوحة (أ ف ب)

قاد عبدالعزيز المقبالي منتخب عمان حامل اللقب إلى الفوز على الكويت 2-1 السبت على ستاد الدحيل، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج في كرة القدم "خليجي 24" المقامة في قطر حتى 8 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتقام لاحقا مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها تجمع بين السعودية والبحرين.

وكانت الجولة الاولى، شهدت فوز الكويت على السعودية 3-1 وتعادل عمان مع البحرين صفر-صفر، فتجمد رصيد الكويت عند 3 نقاط فيما رفعت عمان رصيدها إلى 4 نقاط.

وسجل المقبالي الذي سبق له اللعب لنادي الكويت هدفي منتخب بلاده من ركلتي جزاء في الدقيقتين 16 و32، فيما احرز يوسف ناصر هدف "الأزرق" الوحيد (83).

ومن دون اجراء تغيير على التشكيلة التي هزمت السعودية في اللقاء الافتتاحي، اعتمد مدرب الكويت ثامر عناد على توزيعة اقرب الى 4-3-2-1، كما هو الحال امام "الاخضر".

أما مدرب عمان، الهولندي ايرفين كومان، فأجرى تغييرين على قائمة لاعبيه مقارنة بمواجهة البحرين الماضية والتي انتهت بالتعادل السلبي، من خلال اشراك عبدالسلام المخيني والمقبالي بدلاً من عمران الحيدي ومحمد الغافري.

وسجل المنتخبان بداية سريعة للمباراة خصوصا من الجانب العماني الذي اعتمد على انطلاقات محسن جوهر ومنذر العلوي في الجانبين.

وجاء التهديد الاول عمانياً عبر محسن الغساني الذي فشل في السيطرة على كرة خلف الدفاع في وضع انفراد تام لتذهب خارج الملعب (11)، وتلاه بتسديدة قوية لمحسن جوهر قابل بها كرة مرتدة من الدفاع لكنها ذهبت الى جانب القائم (13).

ومن هذه اللعبة، عاد الحكم القطري خميس المري الى تقنية الفيديو المساعد (في إيه آر) ليحتسب ركلة جزاء لعمان بعد عرقلة مشاري غنام للغساني تصدى لها بثقة المقبالي مفتتحاً التسجيل لـ"الاحمر" (16).

بعد الهدف، بدأ منتخب الكويت بالتفكير بالهجوم عبر طلعات قادها بدر المطوع لكن من دون خطورة حقيقية على مرمى فايز الرشيدي.

وعاد الغساني لاختراق الدفاع وسدد كرة من خارج المنطقة انتهت الى احضان القلاف (28).

وأظهر منتخب عمان انتشاراً افضل في وسط الملعب، فيما تواصلت اخطاء دفاع الكويت وارتكب القلاف مخالفة داخل المنطقة بإعاقة المقبالي فاحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية نفذها المقبالي بنفسه وبذات الطريقة مضاعفاً الغلة العمانية (32).

وانتظر "الازرق" 40 دقيقة حتى يسجل التهديد الاول على مرمى عمان، بعدما مرر الظفيري الكرة الى يوسف الذي اطلقها قوية لامست القائم وخرجت.

وكاد القلاف ان يتسبب في تلقي هدف ثالث بعدما مرت كرة ثابتة منه لكن لحسن حظه لم يحسن المقبالي التعامل معها، وسط ارتباك كويتي واضح (42).

وسدد ناصر كرة اصطدمت بالدفاع وذهبت سهلة الى الحارس (45+1).

وقبل صافرة نهاية الشوط، سدد ناصر كرة قوية أخرى ابعدها الرشيدي (45+5).

مع بداية الشوط الثاني، اجرى عناد تبديلين دفعة واحدة بإشراك فيصل زايد ومبارك الفنيني بدلاً من الانصاري والبريكي.

استهل الشوط ضاغطاً وسدد فهد حمود ويوسف ناصر كرتين رأسيتين ذهبت الاولى فوق العارضة وامسك الرشيدي بالثانية.

وتعرض "الازرق" لضربة جديدة بإصابة الفنيني في عضلة الفخذ الخلفية ليغادر الملعب تاركاً مكانه لشاب آخر هو شبيب الخالدي (55).

وقابل المقبالي كرة عالية بلعبة هوائية فوق المرمى (62).

وأجرى كومان تبديله الاول بإشراك ارشد العلوي بدلاً من الغساني.

وتجاوز ناصر مدافعاً عمانياً لكن كرته العرضية افتقدت للدقة، قبل ان يلعب شبيب كرة رأسية فوق العارضة (76).

وأنقذ الرشيدي كرة مباغتة من الصانع الى ركنية لم تثمر (78).

وانطلق شبيب بكرة وصلت الى يوسف ناصر الذي قاتل عليها وسط مدافعي عمان قبل ان يسدد في الزاوية البعيدة لمرمى الرشيدي مقلصاً الفارق (79).

وجرب زايد النشط التسديد البعيد لكن كرته ذهبت الى يد الحارس (87).

وأحسن المنتخب العماني تسيير مجريات اللعب حتى صافرة النهاية رغم الضغط الكويتي الكبير.

© 2019 AFP