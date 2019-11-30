تحالف "رينو نيسان ميتسوبيشي" يختار اللبناني الفرنسي هادي زبليط لقيادته

بات المهندس اللبناني الفرنسي هادي زبليط رئيسا لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، والمكلف حاليا قطاع التطوير والابتكار في المجموعة الفرنسية اليابانية، هذه الإمبراطورية العالمية في صناعة السيارات، والتي كان يقودها كارلوس غصن قبل سقوطه بعد ملاحقته قضائيا من المحاكم اليابانية بتهم الفساد.

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اختار تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي المهندس اللبناني الفرنسي هادي زبليط، المكلف حاليا قطاع التطوير والابتكار في المجموعة الفرنسية اليابانية، ليكون أمينها العام الجديد.

والجمعة، علمت فرانس برس من مصدر مطلع خبر تعيين زبليط لقيادة إمبراطورية صناعة السيارات هذه، التي أصيبت بشلل منذ عام بعد سقوط كارلوس غصن. بما يؤكد معلومات نشرتها جريدة لوفيغارو.



وبدأ زبليط، وهو خريج جامعة بوليتكنيك و"انستيد"، مسيرته في مجموعة رينو عام 1994 قبل التحاقه عام 2000 ب"بوستن كونسالتينغ غروب".



وعاد زبليط إلى رينو عام 2017، ليصبح منذ مارس/آذار 2018 مدير "التطوير التجاري" للتحالف. وكان مكلفا بالأخص بالشراكات في قطاعات التكنولوجيات الحديثة وخدمات النقل والابتكار.



ويبلغ الأمين العام الجديد للتحالف 49 عاما، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمجموعة رينو.



وسيكون زبليط مكلفا بتنسيق مشاريع التعاون الصناعي الجديدة التي أعلن عنها الجمعة الشركاء الثلاثة، مع التطلع إلى تحسين الفعالية التشغيلية والإيرادات.



ويأتي قرار التعيين ليمثل انطلاقة جديدة للتحالف الذي أصيب بشلل منذ عام بسبب المشاكل القضائية التي لاحقت رئيسه السابق كارلوس غصن.



فرانس 24/ أ ف ب