إسرائيل تعلن شن غارة على موقع لحماس في غزة بعد إطلاق قذيفة من القطاع

أغارت مقاتلة حربية إسرائيلية الجمعة على موقع تابع لحركة حماس في غزة، ردا على إطلاق قذيفة من القطاع، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان. وهذا التصعيد هو الثالث خلال أيام، بعد أسبوعين من دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ إثر مواجهات بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، خلفت مصرع 36 فلسطينيا.

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أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه استهدف موقعا لحركة حماس في غزة، ردا على إطلاق قذيفة من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل.



وهذه القذيفة هي الثالثة التي تطلق من القطاع خلال الثلاثة أيام الأخيرة، وذلك بعد أسبوعين من المواجهات بين الدولة العبرية وحركة الجهاد الإسلامي.



وتضمن بيان الجيش الإسرائيلي "في وقت سابق من المساء، أطلقت قذيفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. ردا على ذلك (...) هاجمت مقاتلة من الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا لحماس" في القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر "أغارت طائرة عسكرية على موقع تابع لحماس في شمال غزة ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل".

#عاجل أغارت طائرة عسكرية قبل قليل على موقع عسكري تابع لمنظمة #حماس في شمال قطاع #غزة وذلك ردًا على اطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه #إسرائيل قبل قليل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 29, 2019

في سياق متصل، أعلنت كل من وزارة الصحة في غزة، وحركة الجهاد الاسلامي عن وفاة ناشط من سرايا القدس الجمعة، متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية خلال المواجهة العسكرية الأخيرة مع تل أبيب قبل نحو أسبوعين.



وبوفاة السرساوي يرتفع إلى 36 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال الصدام الأخير، الذي أعقب اغتيال إسرائيل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطاء قبل أسبوعين.

كما أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في شرق خان يونس وإصابة أربعة آخرين، فيما قال شهود إن نحو عشرين فتى اقتربوا من السياج الحدودي الفاصل هناك.

في الساعة الأخيرة وصل عشرات معدودة من الفلسطينين إلى منطقة السياج الأمني في جنوب قطاع #غزة حيث تم رصد محاولات اقتراب إلى السياج ولتخريبها. لقد ردت قوات #جيش_الدفاع باستخدام وسائل لتفريق المظاهرات ونيران من نوع روغر. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 29, 2019



ودخل وقف لإطلاق النار "الهش" حيز التنفيذ في 14 نوفمبر/تشرين الثاني.



ومنذ 2008، قادت إسرائيل ثلاث حروب على حماس وفصائل حليفة لها في القطاع.



فرانس 24/ أ ف ب