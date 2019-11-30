كأس أوروبا 2020: مجموعة نارية تضم البرتغال حاملة اللقب وفرنسا بطلة العالم وألمانيا

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بوخارست (أ ف ب)

أفرزت قرعة كأس أوروبا 2020 لكرة القدم التي سحبت السبت في بوخارست، مجموعة نارية ضمت البرتغال حاملة اللقب، فرنسا بطلة العالم والمانيا المتوجة 3 مرات واحدى الدول المضيفة، فيما ستلتقي كرواتيا وصيفة بطلة العالم مع انكلترا في إعادة لنصف نهائي مونديال 2018.

وستجمع المباراة الافتتاحية ايطاليا وتركيا ضمن المجموعة الاولى في العاصمة الايطالية روما. وتقام النهائيات بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو 2012 في 12 مدينة وذلك للمرة الاولى.

وستمتد المباريات من العاصمة الايرلندية دبلن مرورا بمدينتي بلباو الاسبانية وسان بطرسبرغ الروسية وصولا الى باكو عاصمة أذربيجان، على أن يستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة الانكليزية لندن مباراتي الدور نصف النهائي والنهائي في 12 تموز/يوليو.

كما تستضيف ميونيخ الالمانية، وروما وبوخارست الرومانية وبودابست المجرية وامستردام الهولندية وغلاسكو الاسكتلندية وكوبنهاغن الدنماركية المباريات.

وضمن 20 منتخبا التأهل من خلال التصفيات العادية، فيما تبقى اربع بطاقات لاستكمال لائحة المنتخبات الـ24 التي ستشارك في النهائيات.

ويمكن لثلاثة منتخبات مضيفة ان تتأهل الى النهائيات عبر الملحق، وهي رومانيا او المجر من المسار الاول، وجمهورية ايرلندا من الثاني واسكتلندا من الثالث.

وبما ان المنتخب المضيف، وبحال تأهله، سيضمن خوض مبارياته على ارضه، فقد كانت بعض المجموعات مكشوفة، بحيث فرضت وقوع اوكرانيا وهولندا في مجموعة واحدة (المجموعة الثالثة)، وبلجيكا وروسيا والدنمارك في مجموعة واحدة (المجموعة الثانية).

كما تم الابقاء على بعض المنتخبات بعيدة عن بعضها لأسباب سياسية، فلم تستطع أوكرانيا مواجهة روسيا بسبب النزاع السياسي الواقع بينهما.

وتضم البطولة 24 منتخبا للمرة الثانية فقط بعد نسخة فرنسا عام 2016، بعد أن كان العدد محصورا بـ16، وسيعود مبدأ الاستضافة لدولة أو اثنتين فقط مع استضافة ألمانيا لنسخة العام 2024.

وكان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) أعلن عام 2012، حين كان لا يزال برئاسة الفرنسي ميشال بلاتيني، منح حق الاستضافة لـ12 دولة احتفالا بالذكرى الستين للبطولة حيث قال الفرنسي في حينها "إنها ربما فكرة ساذجة ولكنها جيدة".

وفي ما يلي نتيجة القرعة:

المجموعة الاولى: ايطاليا، سويسرا، تركيا، ويلز

* المجموعة الثانية: بلجيكا، روسيا، الدنمارك، فنلندا

* المجموعة الثالثة: اوكرانيا، هولندا، النمسا، الفائز من الملحق 4 (جورجيا ضد بيلاروسيا ومقدونيا الشمالية ضد كوسوفو) او رومانيا المضيفة بحال تأهلها

* المجموعة الرابعة: انكلترا، كرواتيا، تشيكيا، الفائز من الملحق 3 (النروج ضد صربيا واسكتلندا ضد اسرائيل)

* المجموعة الخامسة: اسبانيا، بولندا، السويد، الفائز من الملحق 2 (البوسنة والهرسك ضد ايرلندا الشمالية وسلوفاكيا ضد جمهورية ايرلندا)

* المجموعة السادسة: المانيا، فرنسا، البرتغال، الفائز من الملحق 1 (رومانيا ضد ايسلندا وبلغاريا ضد المجر) او الملحق 4 اذا احرزت رومانيا الملحق 1

© 2019 AFP