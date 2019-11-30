هولندا: الشرطة تعتقل شخصا يشتبه بضلوعه في هجوم لاهاي

ضباط شرطة يطوقون موقع عملية الطعن في أحد شوارع التسوق في لاهاي، هولندا في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

اعتقلت الشرطة الهولندية السبت شخصا يشتبه بضلوعه في الهجوم بالسكين الذي وقع الجمعة في شارع تجاري في لاهاي وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص. وتم نقل المشتبه به البالغ من العمر 35 عاما إلى مركز للشرطة لبدء التحقيق معه.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت الشرطة الهولندية السبت اعتقالها شخصا يشتبه بضلوعه في الهجوم بسكين الذي وقع الجمعة في شارع تجاري في لاهاي وأسفر عن إصابة ثلاثة اشخاص.

وقالت شرطة المدينة عبر تويتر "إثر الاعتداء بسكين الذي ارتكب في غروتي ماركسترات، تم للتو اعتقال رجل في الخامسة والثلاثين من عمره في وسط لاهاي"، موضحة أن "لا مسكن ثابتا" للمشتبه به. وأضافت "سيتم نقله إلى مركز للشرطة حيث سيتم استجوابه".

وكان المنفذ فر بعد وقوع الهجوم في متجر كبير بوسط المدينة، فيما سيطر الهلع على حشود المتسوقين في يوم التنزيلات السنوي المعروف بـ"الجمعة الأسود" (بلاك فرايداي).

Ivm het steekincident aan de #GroteMarktstraat is in het centrum van #DenHaag zojuist een 35-jarige man aangehouden. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt overgebracht naar een politiebureau waar hij zal worden gehoord. @PolJanHen — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 30, 2019

Ivm het steekincident aan de #GroteMarktstraat is in het centrum van #DenHaag zojuist een 35-jarige man aangehouden. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt overgebracht naar een politiebureau waar hij zal worden gehoord. @PolJanHen — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 30, 2019

وفي وقت سابق، قالت ماريجي كيبر المتحدثة باسم الشرطة، ردا على سؤال عن احتمال وجود دافع إرهابي وراء الاعتداء، إنّه "من المبكر جدا التكهن في مثل هذه الامور"، مشيرة إلى أن المحققين يعملون على عدة سيناريوات.

وغادر الجرحى الثلاثة وجميعهم من القصر المستشفى إلى منازلهم، وفق ما أفادت الشرطة. وهم فتى (13 عاما) وفتاتان (15 عاما).

فرانس24/ أ ف ب