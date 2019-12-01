احالة إسرائيلي على محكمة أمن الدولة الأردنية بتهمتي التسلل وحيازة مخدرات

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عمان (أ ف ب)

أعلن مصدر رسمي أردني الأحد احالة المواطن الإسرائيلي الذي تسلل الى اراضي المملكة قبل نحو شهر على محكمة أمن الدولة بتهمتي "دخول أراضي المملكة بشكل غير شرعي" و"حيازة مخدرات".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن المصدر قوله إن "المواطن الإسرائيلي كونستانتين كوتوف الذي تسلل إلى أراضي المملكة في 29 تشرين الأول/اكتوبر الماضي حول لمحكمة أمن الدولة للمحاكمة بتهمتي دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي".

وأوضح المصدر إن "محاكمة الظنين عن هاتين التهمتين ستبدأ غدا" الاثنين بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وعقوبة التسلل من دون سلاح في الاردن هي الحبس من ثلاثة اشهر الى عام فيما تراوح عقوبة حيازة المخدرات بين ثلاثة اشهر وثلاثة اعوام.

وأعلن الناطق الرسمي بأسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في 29 تشرين الأول/اكتوبر الماضي قيام الأجهزة الأمنية الأردنية باعتقال هذا المواطن الإسرائيلي أثناء تسلله الى أراضي المملكة بصورة غير شرعية.

وعمليات التسلل بين الأردن وإسرائيل اللذين يرتبطان بمعاهدة سلام منذ العام 1994 نادرة.

وقال العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في جلسة حوارية نظمها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في 22 تشرين الثاني/نوفمبر إن "العلاقات الأردنية الإسرائيلية هي في أسوأ حالاتها الآن".

وافرجت اسرائيل الشهر الماضي عن اردنيين كانا معتقلين لديها هما هبة اللبدي (24 عاما) وعبد الرحمن مرعي (28 عاما) بدون توجيه تهم لهما.

واعتقلت اسرائيل اللبدي في 20 آب/أغسطس وهي في طريقها من الأردن الى نابلس لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها. كما اعتقلت مرعي (28 عاما) منذ الثاني من أيلول/سبتمبر، عندما كان في طريقه من الأردن الى الضفة الغربية المحتلة لحضور حفل زفاف أحد أقاربه وهو يعاني من مرض سرطان الدماغ وسبق ان خضع لعمليات جراحية.

وكان الاردن استدعى سفيره من تل أبيب "للتشاور" على خلفية اعتقال هذين المواطنين.

كما استدعى في السادس من الشهر الماضي القائم بأعمال سفارة إسرائيل في عمان وسلمه مذكرة احتجاج على اعتقال الاثنين.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر ان بلاده ستسلم عمان المعتقلين لديها وفي الوقت نفسه سيعيد الاردن سفيره الى إسرائيل.

© 2019 AFP