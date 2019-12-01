الممثل دي كابريو ينفي تورطه في حرائق الأمازون بعد اتهام رئيس البرازيل له بتمويلها

قال النجم السينمائي الأمريكي ليوناردو دي كابريو السبت إنه لم يقدم دعما لمجموعات متهمة بالضلوع في حرائق الأمازون الأخيرة، وذلك ردا على تصريحات أدلى بها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الخميس، وأشار فيها إلى أن دي كابريو تبرع بنصف مليون دولار إلى مجموعة "بدأت حرائق في هذه الغابات لاستقطاب التبرعات".

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نفى الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو السبت أن يكون ساعد في تمويل مجموعات يزعم أنها مرتبطة في حرائق الغابات المطيرة في الأمازون.

وجاءت تصريحات دي كابريو ردا على اتهامه من قبل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.

وقال الممثل البالغ 45 عاما في بيان عبر "إنستغرام"، "لم نمول المنظمات المستهدفة، مع أنها تستحق الدعم".

وفي كلمته الإذاعية الأسبوعية الخميس اتهم بولسونارو دي كابريو "بالمساهمة في الحرائق في الأمازون" من خلال التبرع بنصف مليون دولار إلى مجموعة قال إنها بدأت حرائق في هذه الغابات لاستقطاب التبرعات.



ولم يورد بولسونارو أي دليل واكتفى بالقول إن دي كابريو خصص نصف مليون دولار "للأشخاص الذين يشعلون الحرائق". وكرر الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف الاتهامات الجمعة.

وقال دي كابريو وهو ناشط بيئي منذ فترة طويلة في بيان النفي "مصير هذه الأنظمة البيئية التي لا تعوض، على المحك وأنا فخور بالوقوف إلى جانب هذه المجموعات لحمايتها". مشيدا بالأشخاص الذين يعملون في البرازيل "على إنقاذ إرثهم الطبيعي والثقافي".



ومنذ 2018 تساعد فرقة الإطفاء التطوعية في ألتر دو تشاو، عناصر الإطفاء على محاربة حرائق هائلة في ولاية بارا الشمالية بما في ذلك الحريق في منطقة ألتر دو تشاو الذي أتى على مساحة تعادل 1600 ملعب لكرة القدم.



لكن الشرطة في المنطقة أفادت بأن بعض أفراد هذه الفرقة افتعلوا حرائق في محاولة للحصول على تمويل دولي. وتم توقيف أربعة من عناصر الفرقة الثلاثاء وأفرج عنهم بعد يومين.



وقال المحققون إن المتطوعين أضرموا عدة حرائق لبيع صور عنها إلى الصندوق العالمي للطبيعة لاستخدامها في حملة لجمع التبرعات الدولية بما في ذلك من قبل دي كابريو.

فرانس 24/ أ ف ب