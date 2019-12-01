الدوري الأميركي للمحترفين: 60 نقطة لهاردن في غضون 31 دقيقة

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لوس انجليس (أ ف ب)

واصل جيمس هاردن تعملقه وقاد هيوستن روكتس لفوز كاسح على ضيفه أتلانتا هوكس 158-111، وذلك بتسجيله 60 نقطة في غضون 31 دقيقة السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وحقق هاردن هذا الرقم رغم جلوسه طيلة الربع الأخير على مقاعد البدلاء بعد أن أنهى فريقه الربع الثالث وهو في المقدمة 127-73، وكان على بعد نقطة واحدة فقط من رقمه القياسي الشخصي (61).

وأصبح هاردن الذي سجل 16 من محاولاته الـ24، بينها 8 من خارج القوس و20 من أصل 23 رمية حرة وأضاف أيضا 8 تمريرات حاسمة، رابع لاعب يسجل 50 نقطة أو أكثر في 20 مناسبة، خلف الأساطير ويلت تشامبرلاين (118 مرة) ومايكل جوردان (31) وكوبي براينت (25).

كما إنها المرة الرابعة التي يصل فيها هاردن الى حاجز الستين نقطة أو أكثر خلال مسيرته، معادلا جوردان في المركز الثالث خلف تشامبرلاين (32 مرة) وبراينت (6).

وتطرق هاردن الى الانجاز الذي وضعه في مصاف الأساطير، بالقول "هذه هي العظمة بحد ذاتها. أنا أحاول الوصول الى مستوى هؤلاء الأشخاص (تشامبرلاين وجوردان وبراينت). أمل عندما أضع حدا لمسيرتي، أن يتم ذكر اسمي بين هذه المجموعة الى الأبد".

ودخل هاردن الى اللقاء مع معدل 37,7 نقطة في المباراة الواحدة هذا الموسم، وخرج منه بتسجيله 40 نقطة أو أكثر للمباراة الثامنة هذا الموسم.

وصعد هيوستن الذي برز فيه أيضا بن ماكليمور (24 نقطة مع 13 متابعة) وراسل وستبروك (15 نقطة مع 8 متابعات و8 تمريرات حاسمة)، الى المركز الرابع في المنطقة الغربية على حساب دالاس مافريكس بتحقيقه فوزه الثالث عشر في 19 مباراة حتى الآن، فيما مني أتلانتا بهزيمته العاشرة تواليا والسادسة عشرة في 20 مباراة رغم النقاط الـ37 والتمريرات الحاسمة السبع لتراي يونغ.

وعلى غرار هاردن، واصل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو تألقه وقاد ميلووكي باكس لتعزيز صدارته للمنطقة الشرقية وتحقيق فوزه الحادي عشر تواليا والـ17 في 20 مباراة، بحسمه مواجهته مع ضيفه تشارلوت هورنتس بفارق كبير جدا 137-96.

وسجل أفضل لاعب في الموسم الماضي 26 نقطة في غضون 20 دقيقة، لكن سلسلة الـ"دابل دابل" توقفت عند 19 مباراة بعد أن اكتفى بتسع متابعات فقط نتيجة جلوسه على مقاعد البدلاء لأكثر من نصف اللقاء (لم يشارك بتاتا في الربع الأخير) بسبب الهيمنة المطلقة لفريقه.

ووصل تسعة من لاعبي ميلووكي الى حاجز العشر نقاط أو أكثر، ما سمح لصاحب الأرض في حسم اللقاء بهذه النتيجة الكاسحة وتحقيق أفضل نتيجة له خلال شهر واحد بعد أن سجل فوزه الخامس عشر في تشرين الثاني/نوفمبر مقابل هزيمة واحدة فقط تعرض لها على يد يوتا جاز بسلة في الثانية الأخيرة.

وفي مباراتين أخريين، قاد الكاميروني جويل إمبيد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لفوزه الرابع عشر في 20 مباراة بتسجيله 32 نقطة مع 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة أمام إنديانا بيسرز الذي خسر خارج ملعبه 116-119، فيما تغلب ساكرامنتو كينغز على ضيفه دنفر ناغتس 100-97 بفضل 30 نقطة لهاريسون بارنز.

© 2019 AFP