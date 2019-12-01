اورسولا فون دير لايين وشارل ميشال يباشران مهامهما على رأس الاتحاد الاوروبي

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بروكسل (أ ف ب)

التقى القادة الجدد للمؤسسات الاوروبية الاحد في بروكسل لمناسبة بدء مهام الالمانية اورسولا فون دير لايين على رأس المفوضية الاوروبية والبلجيكي شارل ميشال على رأس المجلس الاوروبي مع وعد بخوض تحدي التغير المناخي.

وقالت فون دير لايين في حضور رئيس البرلمان الاوروبي ديفيد ساسولي ورئيسة البنك المركزي الاوروبي كريستين لاغارد وميشال، "من واجبنا أن نسلم الاتحاد أقوى مما تسلمناه".

وأعلن ساسولي ان المفوضية الجديدة ستعرض في 11 كانون الاول/ديسمبر مقترحاتها لمكافحة التغير المناخي وذلك خلال جلسة استثنائية للبرلمان الاوروبي عشية مجلس أوروبي. وجعلت الرئيسة الجديدة للمفوضية التي خلفت جان كلود يونكر من "الميثاق الاخضر الجديد" (نيو غرين ديل) أحدى أولويات ولايتها التي تمتد خمس سنوات.

وقبل تولي مهامها كانت فون دير لايين عبرت عن تأييدها للوصول الى "الحياد الكربوني" (صافي صفر انبعاثات غازات دفيئة) في الاتحاد الاوروبي بحلول 2050، ولرفع أهداف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الى ناقص 50 وحتى 55 بحلول 2030 مقارنة بمستواها في 1990، مقابل ناقص 40 حاليا.

واجتمع رباعي قيادة المؤسسات الاوروبية لاخذ جماعية في اطار حفل صغير في متحف "دار التاريخ الاوروبي" في الذكرى العاشرة لمعاهدة لشبونة التي غيرت هندسة المؤسسات الاوروبية خصوصا من خلال استحداث منصب رئيس المجلس الاوروبي.

وقال ساسولي "انه مكان جيد لاعادة اطلاق الورش الاوروبية (...) وواقع وجود المؤسسات الاربع هنا اليوم يرمز الى هذا الموسم الجديد".

وأضاف "آن أوان المرور الى الفعل" من أجل "تحويل الوعود الى نتائج" على مستوى مكافحة تغير المناخ او ارتفاع كلفة المعيشة.

يشار الى ان تولي فون دير لايين مهامها على رأس المفوضية الاوروبية، وهي أول امرأة تتولى المنصب، تأجل لشهر بسبب رفض البرلمان الاوروبي ثلاثة مرشحين للمفوضية.

من جهتها أشارت رئيسة البنك المركزي الاوروبي كريستين لاغارد الى ما شهده العقد الاخير من "اصلاحات وتغييرات عميقة" في القارة الاوروبية، منها خصوصا أزمة الديون السيادية وتحدي تغير المناخ.

وقالت "ما آمله بصفتي رئيسة للبنك المركزي الاوروبي وبالتنسيق مع زملائي واصدقائي الثلاثة، هو أن نمر من عهد الاصلاحات هذا الى عهد التجديد والامل".

ونبه شارل ميشال الى ان "الاوروبيين ينتظرون منا الكثير" مشيرا خصوصا الى "المعركة المشتركة ضد التغير المناخي".

وسلم رئيسا البرلمان والمجلس الاوروبيين جملة من المعاهدات للرئيسة الجديدة للمفوضية باعتبارها الوصية عليها، وذلك قبل عزف النشيد الرسمي للاتحاد الاوروبي.

© 2019 AFP