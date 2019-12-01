مقتل تسعة أشخاص وجرح 3 آخرين إثر تحطم طائرة في ساوث داكوتا الأمريكية

لقي تسعة أشخاص مصرعهم بينهم طفلان وجرح ثلاثة آخرون إثر تحطم طائرة السبت بعيد إقلاعها في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية. والطائرة من طراز بيلاتوس بي سي-12 سقطت بعد وقت قصير من إقلاعها حسبما ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

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أدى تحطم طائرة السبت في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية إلى مقتل تسعة أشخاص بينهم طفلان وإصابة 3 آخرين.

وكانت السلطات قد حذرت من هبوب عواصف في المنطقة، وفق مسؤولين أمريكيين.

The winter storm will continue to bring moderate to heavy snow to northeast #WYwx and western #SDwx. Strong winds will develop later this morning, bringing white-out conditions. Travel will be greatly hindered! pic.twitter.com/sdDQjpkpVP — NWS Rapid City (@NWSRapidCity) November 30, 2019

وتحطمت الطائرة من طراز بيلاتوس بي سي-12 بعد وقت قصير على إقلاعها، على بعد 1,5 كلم تقريبا من مطار تشامبرلاين وكان على متنها 12 شخصا، كما ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.



وذكرت المدعية العامة لمقاطعة برول تيريزا مول روسو أن من بين القتلى قبطان الطائرة. وتابعت لوسائل الإعلام أن الناجين الثلاثة نقلوا إلى مستشفى في سو فولز.



وأقلعت الطائرة من المطار قبيل ظهر السبت بالتوقيت المحلي، متجهة إلى مطار أيداهو فولز بولاية أيداهو الواقعة إلى غرب الولايات المتحدة. وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية أن المحققين ذهبوا إلى مكان الحادث وأن المجلس الوطني لسلامة النقل سيتولى التحقيق.



وغرد المجلس الوطني لسلامة النقل أنه باشر "التحقيق اليوم في حادث تحطم طائرة بيلاتوس بي سي-12 قرب تشامبرلاين".

NTSB investigating today's crash of Pilatus PC-12 near Chamberlain, SD. — NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) November 30, 2019

وتقع ولاية ساوث داكوتا في منطقة السهول الشمالية المعرضة لعواصف ثلجية في وقت تهب عاصفة باتجاه شرق الولايات المتحدة. ويستمر التحذير الذي أعلنته السلطات من هبوب عواصف في مقاطعة برول حتى منتصف يوم الأحد، وفق الهيئة الوطنية للأرصاد، مع احتمال تساقط ثلوج "ما يمكن أن يحجب الرؤية بشكل كبير".



وقال مكتب مدعي عام الولاية إنه "لا بد من الإشادة برجال ونساء أجهزة تطبيق القانون والمسعفين والطواقم الطبية لدورهم البطولي في إنقاذ الضحايا في الظروف الجوية القاسية".

فرانس 24/ أ ف ب