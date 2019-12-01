تونس: مقتل 22 شخصا وإصابة 21 بجروح في حادث انقلاب حافلة بشمال غرب البلاد

لقي 22 شخصا على الأقل حتفهم الأحد وأصيب 21 بجروح مختلفة في حادث انقلاب حافلة مدرسية في شمال غرب البلاد، كما أفادت وزارة الداخلية في بيان. كانت الحافلة متجهة من تونس العاصمة إلى مدينة عين دراهم حين انحرفت عن الطريق وانقلبت في منطقة عين السنوسي. أوضحت وزارة السياحة أن الضحايا كلهم من الجنسية التونسية.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت السلطات التونسية الأحد أن 22 شخصا لقوا حتفهم وجرح 21، جميعهم تونسيون، في حادث حافلة في شمال غرب البلاد.



وكانت الحافلة متجهة من تونس العاصمة إلى مدينة عين دراهم حين انحرفت عن الطريق وانقلبت في منطقة عين السنوسي، وفق وزارة الداخلية. ومن جانبها، أوضحت وزارة السياحة أن الضحايا كلهم من الجنسية التونسية.

فرانس 24/أ ف ب