جائزة أبوظبي الكبرى: هاميلتون يحرز فوزه الـ 84 في سباقه الـ 250

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حلبة مرسى ياس (الامارات) (أ ف ب)

أحرز بطل العالم لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الاول في جائزة أبوظبي الكبرى، ختام بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة مرسى ياس الاحد.

وهو الفوز الـ 11 لهاميلتون هذا الموسم الذي كان فاز بلقبه العالمي السادس في وقت سابق، والـ 84 في مسيرته في سباقه الـ 250، بعدما أحكم قبضته على السباق منذ البداية حتى النهاية، متقدما على سائقي ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، وفيراري شارل لوكلير من إمارة موناكو.

ويواجه لوكلير امكانية خسارة مركزه بعدما قررت لجنة الحكام فتح تحقيق بشأن مخالفة فيراري لكمية الوقود في سيارته.

وأثنى مرسيدس على اداء سائقه بلسان مهندس الحلبة الخاص بهاميلتون، بيتر بونينغتون مخاطبا إياه بالقول "قيادة رائعة، جديرة ببطل للعالم. بدا وكأنك لم تستخدم دواسة الوقود أو حتى تعرق".

فما كان من بطل العالم السداسي إلا أن رد التحية قائلا "يمكنني أن أؤكد لك، أني أتصبب عرقا".

وختم هاميلتون الموسم بأفضل طريقة ممكنة بعدما أضاف إلى النقاط الـ 25 التي تمنح للفائز، نقطة اسرع لفة خلال السباق، واقترب أكثر من الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات المسجل باسم اسطورة رياضة الفئة الاولى الالماني ميكايل شوماخر (91).

ورفع سائق مرسيدس رصيده في صدارة ترتيب السائقين إلى 413 نقطة، متقدما بفارق 87 نقطة عن زميله الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل رابعا بعدما انطلق من المركز الاخير برغم تسجيله ثاني اسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية اثر تبديل محرك سيارته، فيما ضمن فيرشتابن المركز الثالث برصيد 278 نقطة.

ولدى الصانعين رفع فريق "الاسهم الفضية" رصيده في الصدارة إلى 739 نقطة، أمام فيراري (504) وريد بول (417).

وخلف رباعي المقدمة أكمل كل من سائق فيراري الثاني الالماني سيباستيان فيتل، ألكسندر ألبون (ريد بول)، المكسيكي سيرخيو بيريز (رايسينغ بوينت)، البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين)، الروسي دانييل كفيات (تورو روسو) وسائق ماكلارين الاسباني كارلوس ساينز المراكز العشرة الأولى.

© 2019 AFP