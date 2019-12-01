حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتشدد يختار قيادة ثنائية إرضاء للمعتدلين والراديكاليين

انتخب "البديل لألمانيا" الحزب اليميني المتطرف السبت على رأسه النائب تينو شروبالا الذي يحظى بدعم الجناح الأكثر تطرفا فيه، وفي المقابل جدد ولاية يورغ موتين الذي يمثل تيارا "معتدلا" في الحزب. خطوة يحاول من خلالها "البديل" إرضاء الجناحين المعتدل والراديكالي في آن، وسط احتجاجات عارمة مناهضة للحزب اليميني، دعت لها جمعيات يسارية ونقابات وخرجت في وسط براونشفايغ حيث عقد الحزب مؤتمره.

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اختار حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتشدد السبت على رأسه ثنائيا يفترض أن يرضي المعتدلين والراديكاليين الذين يتزايد نفوذهم في الحزب الفتي، ويسعون لإحكام قبضتهم عليه، وذلك خلال مؤتمر عقده وسط مظاهرات كبيرة مضادة.



وانتخب حوالى 570 مندوبا من حزب البديل خلال مؤتمر في براونشفايغ (شمال غرب) تينو شروبالا وهو نائب ينحدر من ساكسونيا (44 عاما) ويحظى بدعم الجناح الأشد تطرفا في الحزب، لخلافة ألكسندر غولاند (78 عاما) الذي طلب استبداله.

Guten Morgen aus #Braunschweig zum 2. Tag des #AfDParteitag|s - heute stehen u.a. die Wahlen zu den Beisitzern des #AfD-Vorstands auf dem Plan.

Auch heute können Sie den #AfDBpt19 wieder LIVE verfolgen:

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كما جددوا ولاية من عامين، ليورغ موتين الذي يمثل تيارا "معتدلا" يملك حضورا خاصا في المناطق الغربية من ألمانيا ويبدو في انحسار أمام تقدم المتشددين.



وفي الانتخابات التي نظمت في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول في مناطق برانديبورغ وساكسونيا وثورينغي، فاز حزب البديل لألمانيا بأكثر من 20 بالمئة من الأصوات ليحتل المرتبة الثانية. حتى إنه تفوق في اثنتين من المقاطعات الثلاث على المحافظين بزعامة أنغيلا ميركل. ونتيجة لذلك طالبت جامعات الحزب الشرقية بأحد منصبي القيادة في الحزب.

وعلى هامش مؤتمر الحزب تجمع حوالى عشرين ألف متظاهر، وفق المنظمين، في وسط براونشفايغ احتجاجا على انعقاد المؤتمر. وخرج المتظاهرون بدعوة من جمعيات يسارية ونقابات في إحدى الساحات الرئيسية في المدينة لإرسال "إشارة واضحة أن لا أحد في براونشفايغ يريد البديل لألمانيا"، بحسب ما أكد أحد المنظمين.



وأمام مكان عقد المؤتمر، خاطب المحتجون أنصار البديل لألمانيا لدى وصولهم، مطلقين شعارات بينها "إرحلوا" و"كل ألمانيا تكره حزب البديل لألمانيا!". وانتشرت الشرطة بشكل كثيف في أنحاء المدينة.



ويعد البديل لألمانيا حاليا القوة السياسية الثالثة في البرلمان بعد الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على المستوى الوطني، كما حظي بنسبة تراوح بين 13 و15 بالمئة من نوايا التصويت.

فرانس 24/ أ ف ب