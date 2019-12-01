رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بتشديد عقوبات السجن بحق المدانين بالإرهاب

غداة اعتداء بالسكين أسفرعن قتيلين الجمعة في لندن، تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتشديد عقوبة السجن للمدانين بالجرائم الإرهابية لمدة لا تقلّ عن 14 عاما. وقال جونسون متحدثا عن المدانين "يجب أن تكون هناك عقوبة إجبارية لا تقلّ عن 14 عاما، وبعضهم لا يجب أن يخرجوا (من السجن) إطلاقا".

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد إنه عازم على تشديد عقوبة السجن للمدانين في الجرائم الإرهابية لمدة لا تقلّ عن 14 عاما، بعد اعتداء جديد بالسكين أسفر عن قتيلين الجمعة في لندن ونفّذه رجل محكوم عليه في السابق بتهمة الإرهاب وخرج من السجن بإطلاق سراح مشروط.



وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الاعتداء الذي نفّذه البريطاني عثمان خان البالغ 28 عاما. وقد حُكم عليه عام 2012 بارتكاب جرائم إرهابية وخرج من السجن بإطلاق سراح مشروط بعد ستّ سنوات.



وأضاف جونسون في خضمّ حملة انتخابية للانتخابات التشريعية المبكرة المرتقبة في 12 ديسمبر/كانون الأول، أن "هذا النظام يجب أن ينتهي - أكرر، هذا الأمر يجب أن يتوقف".



وتابع الزعيم المحافظ وفق تصريحات نقلتها الصحافة البريطانية، "في ما يخصّ كل الجرائم الإرهابية، يجب تنفيذ فعليا العقوبة التي يفرضها القاضي:على هؤلاء المجرمين أن ينفذوا كل يوم من عقوبتهم من دون استثناء"، مضيفا "إذا كنتم مدانين بتهمة ارتكاب جرم إرهابي خطير، يجب أن تكون هناك عقوبة إجبارية لا تقلّ عن 14 عاما، وبعضهم لا يجب أن يخرجوا (من السجن) إطلاقا".



واعتبر جونسون أن "هذه التغييرات البسيطة، وهي نفس ما كنت أقوله منذ أن أصبحت رئيسا للوزراء، كانت يمكن أن تسمح بتجنّب هذا الاعتداء".



وحُكم على عثمان خان بالسجن لمدة غير محددة عام 2012، مع ثماني سنوات كحدّ أدنى. وأصبحت عقوبته السجن 16 عاماً في الاستئناف عام 2013 لانتمائه إلى مجموعة أرادت تفجير أهداف بينها بورصة لندن وإقامة مخيم تدريب إرهابي في باكستان.



وبدأ خان هجومه الجمعة في مركز فيشمونغرز حيث كان يشارك في محاضرة لتأهيل السجناء نظمتها جامعة كمبريدج في مبنى يقع على مسافة قريبة جدا من جسر لندن في وسط العاصمة البريطانية حيث أدى اعتداء آخر تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" عام 2017 إلى مقتل ثمانية أشخاص.

فرانس24/أ ف ب