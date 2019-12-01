فرنسا: الأمطار تتسبب بإرجاء مباراة قمة الدوري بين موناكو وسان جرمان

أعلن نادي موناكو أنه تم إرجاء المباراة التي سيستضيف الفريق فيها باريس سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي والمتصدر، والتي كانت مقررة مساء الأحد في ختام المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي في كرة القدم، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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بسبب سوء الأحوال الجوية، قررت السلطات المحلية إرجاء مباراة موناكو وضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر، والتي كانت مقررة مساء الأحد في ختام المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي في كرة القدم، بسبب سوء الأحوال الجوية بحسب ما أعلن نادي الإمارة.



وأوضح موناكو أنه "تم إرجاء" اللقاء إلى موعد لم يحدد بعد، وذلك بعد رفع مستوى التأهب إلى الأحمر الأحد نتيجة الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ الصباح في منطقتي فار والألب ماريتيم.



ويتصدر سان جرمان ترتيب الدوري بـ33 نقطة، في حين يقبع موناكو في المركز الرابع عشر بـ18 نقطة بعد اكتفائه بخمسة انتصارات حتى الآن.

فرانس 24/أ ف ب