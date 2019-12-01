فرنسا: وصول جثامين 13 عسكريا قتلوا في عملية ضد الجهاديين في مالي

أعلنت رئاسة أركان الجيوش الفرنسية الأحد وصول جثامين 13 عسكريا فرنسيا إلى بلادهم بعدما قضوا الإثنين في اصطدام مروحيتين خلال عملية ضد الجهاديين في مالي. وتستعد فرنسا الإثنين لإقامة مراسم وطنية برئاسة إيمانويل ماكرون في مبنى الأنفاليد بباريس، تكريما للعسكريين الـ13 .

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أعلنت رئاسة أركان الجيوش الفرنسية الأحد وصول جثامين 13 عسكريا فرنسيا إلى بلادهم بعدما قضوا الإثنين في اصطدام مروحيتين خلال عملية ضد الجهاديين في مالي.



وصرح المتحدث باسم رئاسة الأركان الفرنسية فريدريك باربري لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الجثامين أصبحت في فرنسا"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، مؤكدا إتاحة الوقت لعائلاتهم لوداعهم قبل تكريم رسمي لهم سيقام الإثنين في باريس.



وكان رفاقهم قد أقاموا وداعا تكريميا لهم في قاعدة غاو، قبل أن تنقل طائرة عسكرية النعوش الثلاثة عشر إلى فرنسا.

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وجاء في تغريدة لرئاسة الأركان الفرنسية "غاو، الوداع الأخير لرفاقنا الذين قضوا في مالي من أجل فرنسا"، وقد أرفقت التغريدة بصورة للحفل التأبيني الذي أقيم عند الغروب.



وغُطيّت النعوش بالعلم الفرنسي، ورفع جندي لواء "عملية برخان" التي تقودها فرنسا لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل.



وأثار مصرع 13 جنديا في اصطدام مروحيتين خلال عملية عسكرية ضد الجهاديين صدمة كبرى في فرنسا التي لم يتكبّد جيشها خسائر بشرية بهذه الفداحة منذ التفجير الذي استهدف مقر قيادة القوات الفرنسية في بيروت في عام 1983 وأوقع 58 قتيلا.

وزيرة الجيوش الفرنسية: "المعركة طويلة"

ومن جهتها، أكدت وزير الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي على أن المعركة التي تخوضها فرنسا ضد الجهاديين في منطقة الساحل ستستغرق "وقتاً طويلاً"، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" عشية تكريم وطني لذكرى الجنود الفرنسيين الـ13 الذين قُتلوا في عملية في مالي.



والخميس أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه ينوي إعادة النظر في استراتيجية قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة الساحل التي تشهد وضعا أمنيا متفجّرا، مطالبا الدول الأوروبية بمساندة أكبر لفرنسا.



ويشارك في عملية برخان التي تقودها فرنسا في منطقة الساحل 4500 جندي، لكن بعد مرور ست سنوات على الحضور الفرنسي المستمر لا يزال الجهاديون ينشطون في شمال مالي، وقد تمدّدوا إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.



فرانس24/ أ ف ب