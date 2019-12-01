مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

لقي فلسطيني مصرعه السبت عندما فتح جنود إسرائيليون النار عليه في قرية بيت أولا قرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده كانوا في مهمة "لمكافحة الإرهاب" عندما رصدوا ثلاثة فلسطينيين يلقون قنابل حارقة على آلية إسرائيلية، ففتحوا النار وأصابوا أحدهم واعتقلوا اثنين آخرين.

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قتل فلسطيني السبت بنيران جنود إسرائيليين خلال مواجهات في قرية بيت أولا (بيت عوا) قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن جنودا إسرائيليين كانوا ينفذون "عملية لمكافحة الإرهاب" في نفس المنطقة، عندما رصدوا ثلاثة فلسطينيين يلقون قنابل حارقة على آلية إسرائيلية كانت تسلك طريقا مجاورة.



وتابع أن الجنود أطلقوا النار وأصابوا أحدهم واعتقلوا الاثنين الآخرين لاستجوابهما، دون تقديم تفاصيل إضافية.

رصدت قوات #جيش_الدفاع العاملة بالقرب من قرية #بيت_عوا في منطقة #الخليل ثلاثة مشتبه فيهم يرمون الزجاجات الحارقة المشتعلة باتجاه سيارة إسرائيلية كانت تمر على الشارع. وقد رد المحاربون بإطلاق النار وتم رصد إصابة أحد المشتبه فيهم بينما تم اعتقال المشتبه بهما الآخريْن ونقلهما للتحقيق — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 30, 2019

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أنها أبلغت بأن "فلسطينيا قتل (...) بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار عليه في بيت أولا جنوب الخليل"، لافتة إلى أن اسمه بدوي مسالمة وعمره 18 عاما.



وتقع قرية بيت أولا الفلسطينية قرب مستوطنة نيغوهوت جنوب غرب الخليل. وتندلع مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة المحتلة حيث العديد من المستوطنات.



ويقيم أكثر من 600 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. فيما يعتبر القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي لسنة 2016 أن هذه المستوطنات "لا أساس قانونيا لها" وتشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".



فرانس 24/ أ ف ب