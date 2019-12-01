كرة القدم: من ستانلي ماثيوز إلى لوكا مودريتش.. نجوم صنعت مجد جائزة الكرة الذهبية

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سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية في الثاني ديسمبر/كانون الأول 2019.

كان مهاجم نادي بلاكبول الإنكليزي ستانلي ماثيوز أول لاعب يفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية منذ العام 1956، لينتقل المشعل من نجم لآخر (دي ستيفانو وكرويف وبكنباور وزيدان وميسي ورونالدو...) ومن فريق لآخر (يوفنتوس وريال مدريد ومانشستر يونايتد وبرشلونة...) ويغذي إثارة مئات الملايين من عشاق كرة القدم. فمن يتسلم الجائزة المرموقة من الكرواتي لوكا مودريتش الحائز على جائزة العام الماضي؟

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ضمت القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2019 أسماء ثلاثين لاعبا بينهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك نجم خط دفاع ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي والذي اختير أفضل لاعب في أوروبا بحسب الاتحاد القاري للعبة.

وقد تم دمجها بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم بين 2010 و2015، عادت مجلة "فرانس فوتبول" (الرياضية الفرنسية) في 2016 لتقدم جائزة الكرة الذهبية بشكل منفصل.

فيما يلي أسماء الفائزين بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب كرة قدم منذ العام 1956:

2019: ؟



2018: لوكا مودريتش (كرواتيا – نادي ريال مدريد)



2017: كريستيانو رونالدو (البرتغال - ريال مدريد)



2016: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)



2015: ليونيل ميسي (الأرجنتين - برشلونة)



2014: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)



2013: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)



2012: ليونيل ميسي (برشلونة)



2011: ليونيل ميسي (برشلونة)



2010: ليونيل ميسي (برشلونة)

2009: ليونيل ميسي (برشلونة)



2008: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)



2007: كاكا (البرازيل – ميلان)



2006: فابيو كانافارو (إيطاليا – ريال مدريد)



2005: رونالدينيو (البرازيل – برشلونة)



2004: أندري شفتشنكو (أوكرانيا – ميلان)



2003: بافل نيدفيد (جمهورية التشيك – يوفنتوس)



2002: رونالدو (البرازيل – ريال مدريد)



2001: مايكل أوين (إنكلترا – ليفربول)



2000: لويس فيغو (البرتغال – ريال مدريد)



1999: ريفالدو (البرازيل – برشلونة)



1998: زين الدين زيدان (فرنسا – يوفنتوس)



1997: رونالدو (البرازيل – إنتر)



1996: ماتياس زامر (ألمانيا – بوروسيا دورتموند)



1995: جورج ويا (ليبيريا – ميلان)



1994: خريستو ستويتشكوف (بلغاريا – برشلونة)



1993: روبرتو باجيو (إيطاليا – يوفنتوس)



1992: ماركو فان باستن (هولاندا – ميلان)



1991: جان بيار بابان (فرنسا – مرسيليا)



1990: لوثار ماتيوس (ألمانيا – إنتر)



1989: ماركو فان باستن (ميلان)



1988: ماركو فان باستن (ميلان)



1987: رود خوليت (هولاند - ميلان)



1986: إيغور بيلانوف (الاتحاد السوفيتي سابقا – دينامو كييف)



1985: ميشال بلاتيني (فرنسا – يوفنتوس)



1984: ميشال بلاتيني (يوفنتوس)



1983: ميشال بلاتيني (يوفنتوس)



1982: باولو روسي (إيطاليا – يوفنتوس)



1981: كارل هاينتس رومينيغه (ألمانيا - بايرن ميونيخ)



1980: كارل هاينتس رومينيغه (بايرن ميونيخ)



1979: كيفن كيغان (إنكلترا – هامبورغ)



1978: كيفن كيغان (هامبورغ)



1977: آلن سيمونسن (الدانمارك – بروسيا مونشنغلادباخ الألماني)



1976: فرانتس بكنباور (ألمانيا – بايرن ميونيخ)



1975: أوليغ بلوخين (الاتحاد السوفيتي سابقا – دينامو كييف)



1974: يوهان كرويف (هولاندا – برشلونة)



1973: يوهان كرويف (برشلونة)



1972: فرانتس بكنباور (بايرن ميونيخ)



1971: يوهان كرويف (أجاكس أمستردام)



1970: غيرد مولر (بايرن ميونيخ)



1969: جياني ريفيرا (إيطاليا – ميلان)



1968: جورج بست (ويلز – مانشستر يونايتد)



1967: فلوريان ألبرت (المجر - فيريكفاروس)



1966: بوبي تشارلتون (إنكلترا – مانشستر يونايتد)



1965: أوزيبيو (البرتغال – بنفيكا)



1964: دينيس لو (إسكتلندا - مانشستر يونايتد)



1963: ليف ياشين (الاتحاد السوفيتي سابقا – دينامو موسكو)



1962: جوزف ماسوبوست (تشيكوسلوفاكيا سابقا – دوكلا براغ)



1961: عمر سيفوري (إيطاليا – يوفنتوس)



1960: لويس سواريز (إسبانيا – برشلونة)



1959: ألفريدو دي ستيفانو (إسبانيا – ريال مدريد)



1958: ريمون كوبا (فرنسا – ريال مدريد)



1957: ألفريدو دي ستيفانو (ريال مدريد)



1956: ستانلي ماثيوز (إنكلترا – بلاكبول)

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