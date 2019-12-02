الأردن: مصرع 13 شخصا بينهم 8 أطفال في حريق غرب عمان

لقي 13 شخصا باكستانيا بينهم 8 أطفال حتفهم فجر الاثنين في حريق شب في منزل صفيحي غرب عمان، فيما لم تعرف أسبابه بعد، وأكد بيان للدفاع المدني أنه تم تشكيل لجنة لتحديدها. ويعمل آلاف الباكستانيين في مجال الزراعة في الأردن.

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أعلنت السلطات الأردنية أن 13 مزارعا باكستانيا أغلبهم من الأطفال لقوا حتفهم إثر حريق، اندلع فجر الاثنين في منزل من الصفيح في منطقة الشونة الجنوبية غرب العاصمة الأردنية عمان.



وقال بيان صادر عن الدفاع المدني الأردني إن: "13 شخصا توفوا وأصيب ثلاثة آخرين إثر حريق شب في بيت من الصفيح تسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة في الشونة الجنوبية"، على بعد نحو 50 كلم غرب عمان.



وأوضح أن الضحايا "تعرضوا لحروق بالغة في الجسم" بينما سادت حالة من "الهلع والخوف" بين المصابين.



وأضاف البيان أن "فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق فيما قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم مع الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية".



وأكد البيان أنه "تم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق".



ونقلت قناة "المملكة" الرسمية الأردنية عن الناطق باسم مديرية الدفاع المدني إياد العمرو قوله: إن "المتوفين هم ثمانية أطفال وأربع نساء ورجل واحد"، مشيرا إلى أن "الدلائل الأولية للحريق تشير إلى أن السبب هو تماس كهربائي".



وأضاف أن الحادث وقع بعد الساعة الثانية من فجر الاثنين. ويعمل آلاف الباكستانيين في مجال الزراعة في الأردن.

فرانس24/ أ ف ب