البيت الأبيض يرفض المشاركة في جلسات استماع بالكونغرس حول إجراءات عزل ترامب

أبدى البيت الأبيض عدم نيته المشاركة في جلسات الاستماع بالكونغرس حول مساءلة الرئيس بخصوص ما أصبح يعرف بقضية أوكرانيا، التي يتهم فيها دونالد ترامب بمحاولة الإضرار بخصمه المحتمل في السباق الرئاسي المقبل جو بايدن، ويواجه بذلك تهديد العزل من منصبه. وطلب محاميه تفاصيل إضافية من رئيس اللجنة القضائية حول كيفية التحقيق على أن يعطي جوابا نهائيا حول مشاركة البيت الأبيض من عدمها بحلول الجمعة.

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لم يبد البيت الأبيض رغبته في المشاركة بجلسات الاستماع في الكونغرس حول مساءلة الرئيس، التي من المقرر أن تنطلق الأربعاء للنظر في تمرير لائحة الاتهام ضد ترامب، وفق ما أعلنه محاميه.



وأوضح محامي البيت الأبيض بات سيبولوني في رسالة موجهة إلى الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر أنه: "لا يمكن توقع مشاركتنا في جلسة استماع بينما لم تتم تسمية الشهود بعد، وأيضا يبقى من غير الواضح إن كانت اللجنة القضائية ستتيح للرئيس إجراءات عادلة من خلال السماح بجلسات استماع إضافية".



وأضاف سيبولوني "بالتالي وتحت الظروف الراهنة لا ننوي المشاركة في جلسة الاستماع المقررة الأربعاء". ومع ذلك لم يستبعد سيبولوني بالمطلق مشاركة البيت الأبيض في الجلسات، بل طلب تفاصيل إضافية من نادلر حول كيفية إجراء التحقيق، وقال إنه سيعطي اللجنة القضائية إجابة بحلول الجمعة المقبل.



ويواجه ترامب في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب مزاعم بأنه سعى بشكل غير قانوني للحصول على مساعدة من أوكرانيا للإضرار بخصومه السياسيين المحليين، بما في ذلك منافسه المرشح الرئاسي الديمقراطي المحتمل لعام 2020 جو بايدن.



وستبدأ اللجنة القضائية في مجلس النواب اجتماعاتها الأربعاء للتقرير فيما إذا كانت الأدلة التي تم جمعها في مرحلة التحقيق تفي بمعايير المساءلة الدستورية، المتمثلة في "الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح".



ومن المتوقع أن تنظر اللجنة في أربع تهم على الأقل تشمل إساءة استخدام السلطة والرشوة وازدراء الكونغرس وعرقلة عمل العدالة.

فرانس24/ أ ف ب