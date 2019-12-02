الدوري الأميركي للمحترفين: مافريكس يفرمل ليكرز

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نيويورك (أ ف ب)

أوقف دالاس مافريكس الانتصارات المتتالية لمضيفه لوس أنجليس ليكرز عند عشرة عندما تغلب عليه 114-110 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وهي الخسارة الثالثة لليكرز هذا الموسم والثانية على ملعبه "ستايبلز سنتر" بعدما سقط أمام ضيفه تورونتو رابتورز حامل اللقب 104-113 في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فيما كانت الخسارة الأولى أمام مضيفه وجاره لوس أنجليس كليبرز 102-112 في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في مباراته الافتتاحية للموسم.

ورد دالاس مافريكس الاعتبار لخسارته على أرضه أمام ليكرز متصدر الدوري والمنطقة الغربية 110-119 بعد التمديد في الثاني من الشهر الماضي، وألحق بـ"الملك" ليبرون جيمس ورفارقه أقسى خسارة هذا الموسم.

واستهل ليكرز المباراة جيدا وسيطر على ضيوفه الذي اكتفى نجمهم السلوفيني لوكا دونسيتش بنقطتين من تسع رميات وثلاثية واحدة من أصل خمس محاولات. وحسم ليكرز الربع الأول بفارق خمس نقاط (30-25)، تقلص إلى ثلاث نقاط في نهاية الشوط الأول (59-62) بعدما كسب مافريكس الربع الثاني بفارق سلة واحدة (34-32).

وانتفض الضيوف أمام ناظري أسطورتهم الألماني ديرك نوفيتسكي، في الربع الثالث بتسجيلهم 35 نقطة بينها 16 نقطة وأربع متابعات وخمس تمريرات حاسمة لدونسيتش مقابل 17 فقط لأصحاب الأرض، ليوسع الفارق إلى 15 نقطة (94-79)، قبل أن يصمد في الربع الأخير الذي حسمه ليكرز بفارق نقطة واحدة فقط (21-20).

وأنهى دونسيتش المباراة بـ27 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة وكان على بعد متابعة واحدة لتحقيق الـ"تريبل دابل".

وأضاف البديل ديلون رايت 17 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة، وكل من اللاتفي كريستابس بورزينجيس ودوايت باول 15 نقطة مع تسع متابعات للأخير، ونجحوا في التفوق على دفاع ليكرز ثالث أفضل خط دفاع في الدوري.

وتألق الثنائي جيمس وأنطوني ديفيس في صفوف ليكرز بتسجيل الأول 25 نقطة مع تسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة، وتحقيق الثاني "دابل دابل" بـ27 نقطة مع 10 متابعات، بيد أنهما لم يجدا المساعدة الكافية من زملائهم الذين كان البديل أليكس كاروسو أفضلهم برصيد 10 نقاط.

وأكرم لوس أنجليس كليبيرز وفادة ضيفه واشنطن ويزاردز عندما سحقه 150-125، ليستعيد توازنه بعد خسارته امام مضيفه سان أنتونيو سبيرز 97-107 السبت.

وتخطى النجمان الوافدان حديثا إلى صفوف كليبيرز حاجز 30 نقطة، حيث سجل الأول 34 نقطة والثاني 31 نقطة، وأضاف البديلان مونتريزل هاريل ولو وليامس 23 و22 نقطة على التوالي، فيما برز الياباني البينيني الأصل روي هاتشيمورا وبرادلي بيل والبديل ديفيس بيرتانس في صفوف الخاسر بتسجيلهم 30 و23 و20 نقطة على التوالي.

وبدوره حقق تورونتو رابتورز حامل اللقب فوزا كبيرا على ضيفه يوتا جاز 130-110 في مباراة تم خلالها تسجيل رقمين قياسيين.

وأنهى تورونتو الشوط الأول متقدما بفارق 40 نقطة (77-73)، وهو أكبر فارق من النقاط ينهي به الفريق الكندي شوطا أول في إحدى مبارياته في تاريخ الدوري، كما هو أكبر فارق من النقاط يتخلف به يوتا جاز في شوط أول في تاريخه في الدوري.

وفي باقي المباريات، فاز أورلاندو ماجيك على غولدن ستايت ووريرز 100-96، وديترويت بيستونز على سان انتونيو سبيرز 132-98، فيما خسر نيو أورليانز بيليكانز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 104-107، ونيويورك نيكس أمام بوسطن سلتيكس 104-113، وبروكلين نتس أمام ميامي هيت 106-109، ومينيسوتا تمبروولفز أمام ممفيس غريزليز 107-115.

© 2019 AFP