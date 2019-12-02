المغرب: ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب حافلة شمال شرق المملكة إلى 17 قتيلا

عناصر قوات الأمن يبحثون عن ناجين في حطام حافلة عقب حادث بسبب الفيضانات، مدينة الرشيدية جنوب المغرب، 8 سبتمبر/أيلول 2019.

بلغت حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة في شمال شرق المغرب 17 قتيلا، وفق ما أعلنه مسؤول في وزارة الصحة. وكانت السلطات المحلية قد تحدثت في حصيلة أولية عن مقتل ثمانية أشخاص. ووقع الحادث الأحد إثر انقلاب حافلة، كانت تقل مسافرين، في قرية قريبة من مدينة تازة.

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أعلن مسؤول في وزارة الصحة المغربية عن حصيلة جديدة لحادث انقلاب حافلة في شمال شرق المملكة الأحد، بلغت 17 شخصا، كما أصيب 36 آخرون.



وكانت السلطات المحلية قد تحدثت في حصيلة أولية عن مقتل ثمانية أشخاص.



ووقع الحادث عندما انقلبت حافلة، كانت تقل مسافرين، في قرية قريبة من مدينة تازة شمال شرق المملكة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

فرانس24/ أ ف ب