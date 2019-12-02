بكين تتخذ تدابير عقابية بحق واشنطن على خلفية موقفها من هونغ كونغ

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بكين (أ ف ب)

أعلنت الصين الاثنين التعليق الفوري للرسو الموقت لسفن حربية أميركية في هونغ كونغ وفرض عقوبات على عدة منظمات أميركية غير حكومية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ للصحافيين إن هذه التدابير العقابية تأتي رداً على تبني الولايات المتحدة قانوناً لدعم التظاهرات المؤيدة للديموقراطية التي تهزّ منذ ستة أشهر هونغ كونغ، المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

والأسبوع الماضي، أعلن النظام الشيوعي أنه سيتخذ تدابير للردّ على توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانوناً بشأن حقوق الإنسان والديموقراطية في هونغ كونغ.

وتعتبر بكين هذا النصّ بمثابة تدخل في شؤونها الداخلية.

ورداً على ذلك، أعلنت هوا أن الحكومة قررت تعليق طلبات الرسو الموقت "للسفن الحربية الأميركية اعتباراً من اليوم".

وترسو سفن أميركية بشكل منتظم في هونغ كونغ في إطار زيارات تتيح لها خصوصاً تأمين حاجاتها في المستعمرة البريطانية السابقة.

وفي آب/أغسطس الماضي، عرقلت بكين زيارتين لسفن أميركية، بحسب البحرية الأميركية. وسبق أن حصلت زيارة للبحرية الأميركية في نيسان/أبريل، قبل بدء التظاهرات في هونغ كونغ في حزيران/يونيو.

وأوضحت المتحدثة أن الحكومة الصينية "ستفرض عقوبات على منظمات غير حكومية أساءت التصرّف" في هونغ كونغ خصوصاً المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان وهي الصندوق الوطني للديمقراطية والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية والمعهد الجمهوري الدولي وهيومن رايتس ووتش وفريدم هاوس، من دون تحديد ما هي العقوبات.

ووصفت بكين الأسبوع الماضي القانون الأميركي بشأن هونغ كونغ بأنه "مقزز للغاية".

ويهدّد هذا النصّ بتعليق الوضع الاقتصادي الخاص الذي منحته واشنطن لهونغ كونع في حال لم يتمّ احترام حقوق المتظاهرين.

ووقّع ترامب كذلك قانوناً يحظر بيع الغاز المسيل والرصاص المطاطي وغيرها من المعدات التي تستخدمها قوات الأمن في هونغ كونغ لقمع المتظاهرين.

اوكس-بار/أم/لين

© 2019 AFP