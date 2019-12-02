تونس: ارتفاع حصيلة القتلى في انقلاب حافلة غرب البلاد إلى 26 على الأقل

أعلنت السلطات التونسية عن حصيلة جديدة لقتلى انقلاب حافلة الأحد غرب البلاد، إذ بلغت 26 قتيلا على الأقل. وكانت هذه السلطات قد تحدثت عن مقتل 24 شخصا على الأقل في الحادث، الذي وقع عندما كانت حافلة متجهة نحو مدينة عين دارهم الجبلية السياحية قبل أن تسقط في مجرى واد.

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ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء انقلاب حافلة غرب تونس إلى 26 على الأقل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين تونسيين.



وأفادت وزارة الصحة في وقت متأخر الأحد أن 17 شخصا أصيبوا بجروح كذلك في الحادث. وأكدت الوزارة أن جميع من كانوا على متن الحافلة تونسيون.



وكانت الحافلة متجهة من تونس العاصمة إلى مدينة عين دراهم الجبلية، التي كثيرا ما يرتادها سياح الداخل.



وتعتبر هذه الحادثة هي الأكثر دموية في البلد، الذي يثير سجله في السلامة على الطرقات الكثير من الانتقادات.



وأفادت السلطات في حصيلة سابقة أن 22 من 43 شخصا كانوا على متن الحافلة قد قتلوا. وأفادت وزارة الداخلية أن الحافلة "سقطت في مجرى واد بعد تجاوزها لحاجز حديدي".



ولم تتضح بعد أسباب وقوع الحادثة بينما لا تزال التحقيقات جارية، إلا أن طرقات تونس تُعرف بخطورتها جرّاء إهمالها.



وأفادت منظمة الصحة العالمية في 2015 أن لدى تونس ثاني أعلى معدل وفيات على الطرقات في شمال إفريقيا، بعد ليبيا التي تمزقها الحرب.

فرانس 24/ أ ف ب