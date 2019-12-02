خليجي 24: السعودية والبحرين يكملان المربع الذهبي

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الدوحة (أ ف ب)

حجز منتخبا السعودية والبحرين مقعدهما في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، بفوز الأول على نظيره العماني حامل اللقب 3-1 والثاني على الكويت 4-2 في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثانية.

وسجل ثلاثية الأخضر فراس البريكان (26) وهتان باهبري (42 و57)، فيما سجل هدف عمُان المنذر العلوي (55).

وتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، مقابل أربع نقاط للبحرين الذي تفوق على عُمان بفارق الأهداف، فيما جاء الكويت رابعا بثلاث نقاط.

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره القطري ثاني المجموعة الأولى في نصف النهائي، فيما يلعب منتخب البحرين مع العراق بطل المجموعة الأولى.

افتتح المنتخب السعودي أهدافه من هجمة منسقة عندما مرر سالم الدوسري كرة لالبريكان فأرسلها قوية في سقف المرمى (26).

وانطلق ياسر الشهراني بالكرة على الطرف الأيسر ولعبها عرضية لسلمان الفرج فمررها لباهبري الذي صوبها قوية داخل المرمى (42).

واستطاعت عمان تقليص الفارق عندما سدد العلوي كرة ارضية استقرت على يمين فواز القرني (55).

وأعاد الأخضر الفارق الى ما كان عليه، عن طريق باهبري الذي سدد الكرة قوية على يمين فايز الرشيدي (57).

وفي المباراة الثانية، سجل علي مدن (45+1)، جاسم الشيخ (69)، تياغو (83 و90+3) للبحرين، و يوسف ناصر (59 ركلة جزاء)، أحمد زانكي (85) للكويت.

وشهدت تشكيلة الكويت خمسة تغييرات عن تلك التي خسرت أمام عمان 1-2 في الجولة الثانية، فيما لعب منتخب البحرين بتشكيلته الأساسية التي غابت بأكملها أمام السعودية في اللقاء السابق.

ونجح المنتخب البحريني بمسعاه للتأهل، حيث كان الفوز امله الوحيد لتحقيق هذه الغاية، فلعب مهاجماً منذ اللحظات الأولى للمباراة وهدد مرمى "الأزرق" أكثر من مرة، قبل أن ينجح مدن في افتتاح التسجيل بعدما انطلق في هجمة مرتدة منفرداً بالحارس حميد القلاف ووضع الكرة على يساره (45+1).

وتعرض رضا هاني لعرقلة من مدافع البحرين جاسم الشيخ داخل المنطقة فاحتسب الحكم الاماراتي عمار الجنيبي ركلة جزاء سددها يوسف ناصر بنجاح مدركا التعادل (60).

واحرز الشيخ الهدف الثاني للمنتخب البحريني بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة (70).

وسجل البديل تياغو الهدف الثالث بعد عرضية من الشيخ قابلها مباشرة في المرمى (83).

وقلص الزنكي الفارق إلى 2-3 بعد تسديدة جميلة من خارج المنطقة محرزاً هدفه الدولي الاول (85).

وأكد تياغو تأهل منتخب بلاده بإحراز الهدف الرابع بعدما انفرد بالقلاف ووضع الكرة على يمينه (90+3).

© 2019 AFP