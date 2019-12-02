خليجي 24: عفيف يحتفل بتتويجه أفضل لاعب في القارة بقيادة قطر إلى نصف النهائي

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الدوحة (أ ف ب)

احتفل القطري أكرم عفيف الاثنين بنيله جائزة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأفضل لاعب في القارة لعام 2019، بأفضل طريقة ممكنة، وذلك بقيادته منتخب بلاده للدور نصف النهائي لكأس الخليج "خليجي 24" لكرة القدم المقامة على أرضه بالفوز على الامارات 4-2.

وقاد عفيف العنابي بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 20 و28 (من ركلة جزاء)، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى التي شهدت تعادل العراق واليمن سلبا، وأضاف القائد حسن الهيدوس الهدف الثالث (53) واختتم بوعلام خوخي الرباعية (90+4)، فيما سجل علي مبخوت هدفي الإمارات (33 من ركلة جزاء و 77).

وتصدر المنتخب العراقي المجموعة بسبع نقاط وبفارق نقطة عن قطر، وجاءت الامارات في المركز الثالث بثلاث نقاط أمام اليمن الذي ودع بنقطة واحدة.

وهو الفوز الأول لقطر على الامارات في كأس الخليج منذ نسخة عام 2002، وجددت بذلك فوزها عليها بعد الرباعية النظيفة في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي في الدور نصف النهائي لكأس آسيا 2019 خلال كانون الثاني/يناير الماضي.

وشهدت المباراة وقتها رمي جمهور الاماراتي الأحذية وقوارير المياه على لاعبي قطر بعد الاهداف الثلاثة الاخيرة، كما ان الاتحاد الاماراتي لكرة القدم تقدم باحتجاج لدى نظيره القاري على أهلية مشاركة لاعبين قطريين (المعز علي المولود في السودان وبسام الراوي المولود في العراق).

وخلافا لتلك المواجهة، جاءت مباراة اليوم هادئة وتبادل اللاعبون فيها المصافحة قبل انطلاقها.

- "مباراة اليوم كانت أهم من الجائزة" -

واكدت قطر بطلة اسيا 2019 انها تجاوزت تأثير الخسارة الافتتاحية امام العراق 1-2، واستمرت في نسقها الفني التصاعدي لتحقق فوزها الثاني تواليا بعد الأول على اليمن 6-صفر.

وأكد عفيف (23 عاما) أنه يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، بعد الدور الحاسم الذي قدمه في المباراة، وهو أعرب عن سعادته بالفوز والتأهل قائلاً "المباراة اليوم كانت عندي اهم من الجائزة. أنا سعيد جدا بحضور الجماهير ووقفتهم معنا وتشجيعهم لنا حتى اخر دقيقة".

واعتبر عفيف الذي تم اختياره كافضل لاعب في المباراة أيضاً، ان تمسك مدربه الاسباني فيليكس سانشيز ببقائه في الدوحة وعدم سفره الى هونغ كونغ لاستلام جائزة أفضل لاعب، كان في محله.

ولعب القطريون الذين كان التعادل كافيا لهم لضمان الوصول إلى نصف النهائي، بأسلوب هجومي واضح.

وكاد الظهير الايسر عبد الكريم حسن صاحب الثلاثية في مباراة اليمن في الجولة الثانية يفتتح التسجيل مبكرا بعدما تلقى كرة طويلة مررها لنفسه برأسه ثم سدد كرة اصابت القائم(6).

ومرر عفيف كرة متقنة الى المعز علي الذي انفرد وسدد لكن محمد الشامسي حارس مرمى الامارات صدها ببراعة (18).

واستثمرت قطر افضليتها لافتتاح التسجيل بعد خطأ فادح من المدافع محمد مرزوق في ابعاد الكرة لتصطدم بقدم المعز علي وتتهيأ امام عفيف الذي لم يتوان في ايداعها الشباك(20).

واحتسب الحكم الدولي الياباني ريوجي ساتو ركلة جزاء لقطر بعد الرجوع لتقنية الفيديو "في أيه آر" اثر ابعاد مدافع الامارات محمد المنهالي الكرة بيده من امام كريم بضياف، انبرى لها عفيف بنجاح (28).

وقلصت الامارات الفارق بعد خمس دقائق اثر عرقلة الحارس سعد الشيب لبندر الاحبابي المنفرد ليحتسب ساتو ركلة جزاء سددها مبخوت بنجاح (33).

وبدأ "العنابي" الشوط الثاني بضغط كبير وسدد عفيف كرة قوية اثر تمريرة من حسن الهيدوس اصابت العارضة (48).

وأضافت قطر الهدف الثالث اثر مجهود فردي من المعز علي انهاه الهيدوس بتسديدة زاحفة قوية في مرمى الشامسي (53).

وتحسن أداء الامارات وأصبحت الأخطر واهدر مبخوت فرصتين، قبل ان يسجل هو نفسه الهدف الثاني لـ"الأبيض" والخامس له في البطولة تصدر به ترتيب الهدافين، بعدما استفاد من معمعة في منطقة الجزاء اثر ركنية انهاها بكرة قوية اخذت يد الشيب وتابعت طريقها الى الشباك (77).

وعادت قطر لتوسع الفارق برأسية رائعة من بوعلام خوخي اثر ركنية (90+4).

وانهى المنتخب اليمني مشواره في البطولة بتعادل سلبي مع نظيره العراقي الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السابعة بعد طرد مصطفي محمد.

© 2019 AFP