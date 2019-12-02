خليجي 24: قطر ترافق العراق إلى نصف النهائي بفضل عفيف

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الدوحة (أ ف ب)

احتفل القطري أكرم عفيف الاثنين بنيله جائزة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأفضل لاعب في القارة لعام 2019، بأفضل طريقة ممكنة وذلك بقيادته منتخب بلاده للدور نصف النهائي لكأس الخليج "خليجي 24" المقامة على أرضه بالفوز على الامارات 4-2.

وقاد عفيف العنابي بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 20 و28 (من ركلة جزاء)، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى التي شهدت تعادل العراق واليمن سلبا، وأضاف القائد حسن الهيدوس الهدف الثالث (53) واختتم بوعلام خوخي الرباعية (90+5)، فيما سجل علي مبخوت هدفي الإمارات (33 من ركلة جزاء و 77).

وتصدر المنتخب العراقي المجموعة بسبع نقاط وبفارق نقطة عن قطر، وجاءت الامارات في المركز الثالث بثلاث نقاط أمام اليمن الذي ودع بنقطة واحدة.

ويلعب المنتخب القطري في المربع الذهبي مع بطل المجموعة الثانية التي تضم عُمان والكويت والسعودية والبحرين، فيما سيتواجه العراق مع الوصيف.

ويلعب لاحقاً لحسم المتأهلين عن المجموعة الثانية الكويت مع البحرين وعُمان مع السعودية.

© 2019 AFP