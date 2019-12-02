كرة القدم: الأرجنتيني ليونيل ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته

عزز الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة رقمه القياسي بفوزه مساء الإثنين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2019 للمرة السادسة في مسيرته.

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حل قائد الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي في المركز الأول خلال التصويت السنوي الذي تجريه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية ليصبح بذلك أول لاعب يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لست مرات.

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وانفرد ابن الـ32 عاما بالرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع غريمه السابق في ريال مدريد الإسباني نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأضاف تتويج الإثنين إلى جوائز 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، جامعا في العام نفسه بين الكرة الذهبية وجائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.

وخلف ميسي على العرش الكرواتي لوكا مودريتش الذي أحرز الجائزة العام الماضي بعد قيادة كرواتيا إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى.



فرانس24/ أ ف ب







