ماكرون يكرم 13 جنديا فرنسيا قضوا في مالي

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باريس (أ ف ب)

كرم الرئيس ايمانويل ماكرون الاثنين 13 جنديا فرنسيا قضوا في مالي الاسبوع الفائت، مشيدا ب"تضحياتهم من اجل فرنسا وشعوب منطقة الساحل".

وشارك في حفل التكريم الوطني الذي جرى في ساحة الانفاليد في باريس نحو 2500 شخص بينهم عائلات الجنود الضحايا والعديد من المسؤولين السياسيين.

وحمل نعوش الجنود رفاق لهم في الجيش على وقع الطبول.

وبعدما تلا ماكرون اسماء ورتب الجنود الذين قضوا في اصطدام مروحيتين خلال عملية قتالية في شمال شرق مالي، اشاد ب"شجاعتهم" و"صفاتهم الانسانية".

وقال قبل تقليدهم اوسمة "انحني امام تضحيتهم (...) لقد ماتوا من اجلنا جميعا. ماتوا من اجل فرنسا، من اجل حماية شعوب الساحل، من اجل امن مواطنيهم وحرية العالم".

وجرى التكريم في حضور رئيس مالي ابراهيم بوبكر كيتا اضافة الى الرئيسين الفرنسيين السابقين نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند ورئيس الوزراء ادوار فيليب ومسؤولي ابرز الاحزاب السياسية.

© 2019 AFP