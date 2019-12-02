مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة رجال إنقاذ في فيضانات بجنوب فرنسا

قتل ثلاثة رجال إنقاذ كانوا في مهمة بجنوب فرنسا، التي تشهد فياضات كبيرة، وذلك في تحطم مروحية كانت تقلهم. كما قتل شخصان الأحد في هذه الفيضانات.

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ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية الاثنين أن ثلاثة رجال إنقاذ فرنسيين، لقوا حتفهم في حادث تحطم مروحية قرب مرسيليا، خلال تنفيذ مهمة في مناطق تضربها الفيضانات في جنوب فرنسا.



كما قتل شخصان الأحد بسبب هذه الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة.



وفي بيان لهما، قال وزير الداخلية كريستوف كاستانير ووزير الدولة للشؤون الداخلية لوران نونيز إنه تم العثور على جثث الرجال الثلاثة في الساعة الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.



وأضاف البيان أنه "بينما تستعد فرنسا اليوم لتكريم 13 من جنودها قتلوا في خدمة بلدهم (في مالي)، يفقد بلدنا أيضا ثلاثة أبطال أعطوا حياتهم لحماية الفرنسيين". وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

فرانس24/ أ ف ب