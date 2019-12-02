مقتل 17 شخصًا إثر انهيار جدار في الهند

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نيودلهي (أ ف ب)

دُفن 17 شخصًا على الأقل من أربع عائلات تحت الأنقاض عندما تسببت الأمطار الغزيرة بانهيار جدار كبير على منازلهم أثناء نومهم، وفق ما افادت الشرطة.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس إن بين القتلى طفلين في القرية الواقعة في ولاية تاميل نادو (جنوب) والتي تعرضت لأمطار موسمية غزيرة.

وانهار الجدار البالغ طوله ستة أمتار حوالى الساعة 05,50 صباحًا في منطقة تقع على بعد 50 كلم شمال مدينة كويمباتور، وفق ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا".

وكثيراً ما تشهد الهند حوادث من هذا النوع خلال مواسم الأمطار إذ تنهار المباني المتهالكة التي لا تخضع عادة لصيانة جيدة.

وقتل 30 شخصًا إثر انهيار جدار في بومباي في تموز/يوليو.

© 2019 AFP