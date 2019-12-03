إصابة جنديين جراء انفجار في وسط العاصمة الاندونيسية (الشرطة)

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جاكرتا (أ ف ب)

ذكرت الشرطة ان انفجارا أدى الى اصابة جنديين بجروح صباح الثلاثاء في وسط العاصمة الاندونيسية جاكرتا بسبب قنبلة دخانية، مستبعدة فرضية حصول هجوم.

وقال رئيس شرطة جاكارتا غاتوت ادي للصحافيين "نجري تحقيقا لكي نفهم كيف وُجِدت القنبلة" في موقع النصب التذكاري الوطني في قلب العاصمة الإندونيسية.

وتم نقل جنديَّين مصابَين إلى المستشفى. وقال المسؤول "أصيب أحدهما في اليد والآخر في الساق".

وردا على اسئلة الصحافيين، اوضح رئيس الشرطة انه لا يوجد ما قد يشير إلى حصول هجوم.

وتوجد ثكنة عسكرية في موقع النصب التذكاري.

وواجهت إندونيسيا، أكبر دولة مسلمة في العالم، تمرداً إسلاميًا منذ مدة طويلة وتعرّضت لهجمات متكررة.

وأمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في تشرين الأول/أكتوبر بتعزيز الأمن بعدما طعن مسلحان من مجموعة إرهابية وزير الأمن الذي نجا بينما تم توقيف عشرات المشتبه بهم.

© 2019 AFP