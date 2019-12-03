الدوري الأميركي للمحترفين: الفوز الثاني عشر تواليا لميلووكي باكس

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لوس انجليس (أ ف ب)

حقق ميلووكي باكس فوزه الثاني عشر تواليا في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بفوزه الساحق الاثنين على ضيفه نيويورك نيكس 132-88.

ولم يرحم متصدر الدوري ضيفه متذيل ترتيب المنطقة الشرقية (4-17)، فتقدمه 33-15 في الربع الاول ثم 72-45 بين الشوطين.

وبرغم خوضه 21 دقيقة فقط، سجل النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 29 نقطة و15 متابعة، وبلغ معدله 10 محاولات من اصل 14.

واضاف للفائز كريس ميدلتون 16 نقطة في 18 دقيقة والبديل دي جاي ويلسون 19 نقطة.

ونجح اللاعبون الـ13 في تشكيلة باكس بالتسجيل وستة منهم فوق حاجز 10 نقاط بينهم الشقيق الاكبر ليانيس البديل ثاناسيس (10 نقاط في 12 دقيقة)، ليرفع الفائز رصيده الى 18 فوزا مقابل 3 خسارات في صدارة الدوري.

قال نيك فيزدايل مدرب نيكس "لا أعتقد اننا خضنا هذه المباراة بذهنية الفوز بها. هذا الامر الاكثر خيبة. في أي مباراة أخرى نفكر بعقلية الفوز، لكن الليلة اعتقدنا انه ليس بمقدورنا تحقيق الفوز".

وابتعد تورونتو بفارق فوزين في صدارة الشرقية عن توروتتو رابتورز حامل اللقب (15-4)، فيما يتساوى كل من ميامي هيت وبوسطن سلتيكس بـ14 فوزا مقابل 5 خسارات.

© 2019 AFP