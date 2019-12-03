السودان: أكثر من عشرين قتيلا في انفجار وحريق في مصنع

وقع أكثر من عشرين قتيلا الثلاثاء، فيما جرح أكثر من مئة آخرين إثر انفجار في صهريج يحتوي على غاز أسفر عن حريق داخل مصنع في شمال الخرطوم، وفق ما أعلنت الحكومة السودانية في بيان. من جانبها قالت السفارة الهندية في الخرطوم على موقعها أن 50 من مواطنيها يعملون في المصنع وبعضهم ضمن الضحايا.

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أعلنت الحكومة السودانية أن 23 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 130 آخرين الثلاثاء جراء حريق في مصنع في شمال الخرطوم نجم عن انفجار في صهريج يحتوي على غاز.



وتصاعدت أعمدة دخان كثيف بعد اندلاع الحريق في وحدة صناعة بلاط في منطقة صناعية في شمال الخرطوم. وأغلقت الشرطة المنطقة حول مكان الحادث.



وقالت السفارة الهندية في الخرطوم على موقعها أن 50 من مواطنيها يعملون في المصنع وأن بعضهم ضمن الضحايا، بدون مزيد من التفاصيل.



وتضمن بيان الحكومة أن "23 شخصاً قُتلوا وأصيب أكثر من 130 شخصاً في حريق في منطقة صناعية" ناجم عن "انفجار صهريج يحتوي على غاز". وبحسب المعلومات الأولية التي تمّ جمعها في المكان، فان المصنع كان يفتقر الى معدات سلامة، وفق الحكومة.



وقالت "كان هناك أيضاً مواد قابلة للاشتعال موضّبة بشكل سيء، ما سمح بانتشار النيران"، مشيرةً إلى فتح تحقيق في الحادث.



وأشارت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاجات في البلاد إلى أن الجرحى نُقلوا إلى عدد من المستشفيات بالمدينة، وتمّ استدعاء أطباء خارج دوام عملهم للمساعدة في إسعاف المصابين.



وقال موظف في شركة مجاورة للمصنع إنّ "دوي الانفجار كان قويا وطالت النيران عددا من السيارات التي كانت متوقفة في المجمع".





فرانس24/ أ ف ب