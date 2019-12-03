بطولة فرنسا: مرسيليا يواصل انتصاراته ويعزز مركزه الثاني

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مرسيليا (أ ف ب)

واصل مرسيليا سلسلة انتصاراته وفاز على مضيفه أنجيه 2-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم ليعزز رصيده في المركز الثاني.

وهو الفوز الخامس توالياً للفريق المتوسطي، والتاسع في الموسم الحالي، وبه قلص الفارق مع باريس سان جرمان المتصدر موقتا إلى نقطتين بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة وابتعد عن أنجيه الثالث ب7 نقاط.

ويخوض سان جرمان مباراته في هذه الجولة على ارضه مع نانت كما يملك مباراة مؤجلة ضد موناكو سيخوضها في 15 كانون الثاني/يناير الماضي.

وسجل مورغان سانسون (17) وديمتري باييت (41 من ركلة جزاء) الهدفين.

وأكرم بريست ضيافة ستراسبورغ بالفوز عليه 5-صفر، محققا اول فوز له منذ 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما فاز على ضيفه ديجون 2-صفر في المرحلة الحادية عشرة.

وتعرض أصحاب الأرض في مبارياته الأربع الأخيرة لثلاث خسارات وتعادل. فيما هي الخسارة الثانية لستراسبورغ على التوالي بعدما سقط في المرحلة الماضية أمام ليون 1-2.

وسجل الاهداف ألكسندر مندي (21) والإيطالي كريستيان باتوتشيو (45+1 و53 و75) والبديل فيريس انغوما (90+4).

ورفع بريست رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد ستراسبورغ عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

© 2019 AFP