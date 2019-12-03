ترامب يعتبر انتقادات ماكرون لحلف الأطلسي "بغيضة للغاية"

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لندن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن انتقادات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لحلف شمال الأطلسي ووصفه بأنه في حالة "موت دماغي" مهينة وبغيضة.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ قبيل القمة إن "حلف شمال الأطلسي يقوم بمهمة رائعة".

وفي إشارة إلى تصريحات ماكرون، قال "أعتقد أن ذلك مهينًا للغاية" واصفًا إياها بأنها "بغيضة بدرجة كبيرة جداً بشكل أساسي بالنسبة للدول الـ28".

ودافع ترامب عن ستولتنبرغ مشيراً إلى أن أعضاء الحلف زادوا بشكل كبير إنفاقهم الدفاعي بفضل ضغوطه.

وحذّر من أن فرنسا تبدو وكأنها "تنقطع عن" حلفائها، بعدما انتقد ماكرون في مقابلة قيادة الحلف الأطلسي واستراتيجيته.

وقال ترامب "لا أحد يحتاج إلى حلف شمال الأطلسي أكثر من فرنسا. هذا تصريح خطير جديداً من جانبهم".

© 2019 AFP