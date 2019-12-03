حلف شمال الأطلسي يعقد قمته السبعين وسط أجواء من التوتر بين أعضائه

يواجه حلف شمال الأطلسي الذي يعقد الثلاثاء قمته السبعين في لندن، الكثير من التحديات، يأتي على رأسها رأب الصدع بين مجموعة من الدول الأعضاء نتيجة التراشق الكلامي بينها. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعطى توصيفا لوضع الحلف، قال فيه إنه في حالة "موت دماغي"، ما أثار امتعاض زعماء من الحلف بينهم المستشارة إنغيلا ميركل التي أكدت أنها تخالف ماكرون الرأي.

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يعقد حلف شمال الأطلسي الثلاثاء قمته السبعين في لندن وسط مجموعة من الخلافات بين الدول الأعضاء حول عدة قضايا. ويحاول الحلف في هذه القمة أن يتجاوز أجواء التوتر التي تسود بين أعضائه والانطلاق في مرحلة جديدة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصف الوضع الحالي للحلف بأنه يعيش حالة "موت دماغي"، ما أثار حفيظة بعض الشركاء الحلفاء، بينهم المستشارة إنغيلا ميركل التي أكدت أنها لا تشاطر الرئيس الفرنسي نفس الرأي، فيما ذهب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبعد من ذلك، إذ رد على ماكرون بالقول: "سيد ماكرون، عليك قبل أي شيء أن تفحص موتك الدماغي".

وقال ماكرون في مقابلة نشرتها مجلة "ذي إيكونوميست"، إن الحلف الأطلسي في حالة "موت دماغي"، منتقدا قلة التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا والسلوك الأحادي الذي اعتمدته تركيا، الحليفة الأطلسية، في سوريا. وتابع الرئيس الفرنسي "ما نعيشه حاليا هو الموت الدماغي لحلف شمال الأطلسي".

فرانس 24