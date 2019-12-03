ماهي رهانات القمة السبعين لحلف شمال الأطلسي في لندن؟

أفاد مراسل فرانس24 في لندن أن القمة السبعين لدول حلف شمال الأطلسي المنعقدة الثلاثاء في لندن تحمل عدة رهانات، أبرزها الزيادة في ميزانية المنظمة، بالإضافة إلى مطلب إضفاء تغييرات على إستراتيجيتها من بينها مراقبة النشاطات العسكرية للصين. وتأتي هذه الرهانات في ظل خلافات داخلية كبيرة للمنظمة.

إعلان اقرأ المزيد

أفاد مراسل فرانس24 في لندن أن من أبرز رهانات القمة السبعين لحلف شمال الأطلسي المنعقدة في لندن مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة ميزانية حلف شمال الأطلسي.

كما تطالب واشنطن بتغيير استراتيجية حلف الأطلسي الذي تم إنشاؤه للرد على الاتحاد السفياتي، وأن يصبح من مهامه مراقبة النشاطات العسكرية للصين.

وتأتي هذه الرهانات في خضم خلافات عميقة بين الدول التي تنطوي داخل هذه المنظمة أبرزها الخلاف بين الدول الأوروبية وتركيا التي تتجه إلى كسب ود الصين وروسيا اللتين تعتبران عدوان رئيسيان للحلف الأطلسي.

كما تسعى دول الحلف لمنع تركيا من الوقوف في وجه دعم دول البلطيق التي التي يدعمها الحلف.

فرانس24