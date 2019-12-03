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القدس (أ ف ب)

يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء والخميس البرتغال حيث يلتقي خصوصاً وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو القادم من المغرب، بحسب ما أفادت مصادر في القدس.

ويأتي هذا اللقاء بعد زيارة مرتقبة لبومبيو إلى المغرب في وقت ترغب الدولة العبرية بالتقرّب من بعض الدول العربية وخصوصاً دول الخليج على غرار السعودية التي تتشارك معها العداء حيال إيران.

وقالت مصادر سياسية في القدس لوكالة فرانس برس إن "نتانياهو سيلتقي بومبيو في البرتغال".

وسيلتقي رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، نتانياهو وبومبيو في اجتماعين منفصلين الخميس في لشبونة، بحسب ما أكد مكتبه لفرانس برس. وأشار المكتب إلى أن كوستا لن يدلي بتصريحات بعد الاجتماعين.

وانتقد نتانياهو الأحد دولا أوروبية انضمّت للتو إلى آلية "إينستكس" للمقايضة التجارية مع إيران التي ابتكرها الأوروبيون للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية لتجنّب استخدام الدولار.

وأشار مصدر دبوماسي أميركي مؤخراً في حديث مع صحافيين إلى أن "المغرب يلعب دوراً كبيراً في المنطقة كشريك مهمّ في تعزيز التسامح ولديه أيضاً روابط وعلاقة هادئة مع إسرائيل".

وسيكون اللقاء بين نتانياهو وبومبيو الأول منذ أن غيّرت الولايات المتحدة قبل أسبوعين، سياستها بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وباتت واشنطن تعتبر أن هذه المستوطنات لا تُعدّ "في ذاتها غير متّسقة مع القانون الدولي"، رغم قرارات مجلس الأمن التي تعتبر المستوطنات غير قانونيّة كونها مقامة على أراض فلسطينيّة محتلّة.

وكان يُفترض أن تكشف واشنطن خطتها للتسوية في الشرق الاوسط بعد الانتخابات الإسرائيلية في أيلول/سبتمبر الماضي. لكن لم تنتج هذه الانتخابات فائزاً بشكل واضح وقد تُرغم الدولة العبرية على إجراء انتخابات جديدة، ستكون الثالثة خلال عام واحد، وذلك مطلع العام 2020.

© 2019 AFP