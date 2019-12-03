وفاة الفنان الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم عن 62 عاما

توفي الثلاثاء الفنان الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم عن 62 عاما في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، وذلك إثر تدهور مفاجئ لحالته الصحية، وفق ما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط. واشتهر الفنان الاستعراضي بأدائه أغاني شعبية تتناول التطورات السياسية والاجتماعية، قدمها على نفس اللحن الموسيقي.

إعلان اقرأ المزيد

توفي الفنان الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم عن 62 عاما، في مستشفى المعادي العسكري حيث استقبل للعلاج.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن عبد الرحيم توفي داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة بعد تدهور حالته الصحية.



اشتهر عبد الرحيم بتقديم أغاني تواكب الأحداث السياسية والاجتماعية جاءت جميعها ذات لحن موسيقي واحد وكان من أشهرها أغنيتا "أنا بكره إسرائيل" و"حبطل السكاير" اللتان لاقتا شعبية واسعة في عدة دول عربية.



شارك الفنان الشهير باسم "شعبولا" في بعض الأعمال الدرامية منها فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" من إخراج داود عبد السيد و(فلاح في الكونجرس) إخراج فهمي الشرقاوي إضافة لعدد من المسرحيات مع الممثل سمير غانم وكانت له تجربة بمجال تقديم البرنامج التلفزيونية.



وكان آخر ظهور فني له قبل أيام قليلة في السعودية ضمن حفلات "موسم الرياض". حيث ظهر على كرسي متحرك.

فرانس24/ رويترز

