آلاف المتظاهرين ضد النظام في كولومبيا

إعلان اقرأ المزيد

بوغوتا (أ ف ب)

تظاهر آلاف الاشخاص بهدوء الاربعاء في كولومبيا، في اليوم الرابع عشر من الاحتجاجات على سياسة الرئيس اليميني ايفان دوكي، لكن التعبئة بدت أقل من التظاهرات الاولى.

ويهدف قادة الاحتجاج الى الابقاء على الضغط على حكومة دوكي التي تولت مهامها قبل 16 شهرا، من خلال تعبئة هي الثالثة في اسبوعين.

كانت البلاد شهدت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، مع اول الاحتجاجات، تعبئةً وطنية واسعة شلت الحركة.

وتطالب حركة الاحتجاج غير المعتادة في هذا البلد الجنوب اميركي، خصوصا بسحب مشروع اصلاح ضريبي واحترام اتفاق سلام مع حركة التمرد السابق فارك، وبمزيد من الامكانات لقطاع التربية وايضا بانهاء اغتيال ناشطين.

ويطالب المحتجون بتفكيك "السرية المتحركة ضد الشغب" القمعية، خصوصا بعد قتل متظاهر (18 عاما) في 25 تشرين الثاني/نوفمبر بيَد عنصر من عناصرها.

وشهدت العاصمة بوغوتا تجمعات عدة الاربعاء ضمت نقابيين وطلبة وسكان اصليين ومدرسين.

وتتزامن حركة الاحتجاج في كولومبيا مع تظاهرات في تشيلي والاكوادور وبوليفيا.

واجتمعت الثلاثاء لجنة عن المحتجين مع ممثلين للرئاسة للمرة الاولى. غير انه لم يتم التوصل الى اي اتفاق عدا معاودة الاجتماع الخميس.

ومنذ بدء الاحتجاجات في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، قتل اربعة اشخاص واصيب 500 بجروح بينهم مدنيون وعسكريون وشرطيون.

© 2019 AFP