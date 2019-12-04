ألمانيا تطرد دبلوماسيين روسيين اثنين على خلفية مقتل جورجي في برلين وموسكو تتعهد بالرد

طردت ألمانيا دبلوماسيين روسيين اثنين الأربعاء بسبب تورط موسكو في مقتل جورجي، المتحدر من الأقلية الشيشانية والذي كان قياديا سابقا في الشيشان، في برلين وذلك في 23 آب/أغسطس الماضي. وتعهدت وزارة الخارجية الروسية، غداة القرار، بالرد واتخاذ سلسلة من التدابير.

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قامت ألمانيا الأربعاء بطرد دبلوماسيين روسيين اثنين بعد أن خلص المدعون إلى أن موسكو قد تكون متورطة في مقتل جورجي، متحدر من الأقلية الشيشانية وكان قياديا سابقا في الشيشان، في حديقة في برلين. وعلى إثر ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية في موسكو لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم كشف اسمه "إننا مضطرون لاتخاذ سلسلة من التدابير للرد" على ذلك.



وكان سليم خان خانغوشفيلي وهو جورجي يبلغ من العمر 40 عاما، قد قتل في 23 آب/أغسطس بطلقتين في الرأس من مسافة قريبة في حديقة كلاينر تيرغارتن على يد روسي تم اعتقاله بعد وقت قصير على ذلك. وكان المشتبه به على دراجة ورآه شهود عيان بعد ذلك وهو يرمي بالدراجة وبكيس فيه المسدس وحجر في نهر. وأشارت إليه الشرطة باسم فاديم إس.



من جهتها ذكرت وزارة الخارجية في بيان "أعلنت وزارة الخارجية اليوم اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين شخصين غير مرغوب فيهما بمفعول فوري". وجاء في البيان "رغم مطالب متكررة وملحة من مراكز رفيعة، لم تتعاون السلطات الروسية بشكل كاف في التحقيق في عملية القتل".



وقال المدعون الفدراليون المكلفون بقضايا استخبارات في وقت سابق الأربعاء إنهم تولوا التحقيق في القضية من سلطات برلين. وأكدوا "هناك أدلة واقعية كافية تشير إلى أن القتل... قد تم إما نيابة عن وكالات الدولة في الاتحاد الروسي أو تلك التابعة لجمهورية الشيشان المتمتعة بحكم ذاتي".



وذكر الموقع الصحافي الاستقصائي بيلينغكات الثلاثاء أن المشتبه به الموقوف يستخدم هوية مزورة. وأفاد بأن المشتبه به يدعى فاديم نيكولايفيتش كراسيكوف يبلغ من العمر 54 عاما، وبأنه نشأ في كازاخستان عندما كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي قبل أن يتوجه إلى سيبيريا حيث أمضى بعض الوقت.



وأضاف الموقع أن المشتبه به اتهم في وقت سابق بقتل رجل أعمال روسي في موسكو في 2013، في عملية استخدم فيه المهاجم دراجة للاقتراب من الضحية. ووضعت روسيا كراسيكوف على لائحة الإنتربول للمطلوبين، لكنها سحبت اسمه في وقت لاحق وقامت بـ"تسهيل إصدار هوية جديدة مزورة له"، وفق بيليغنكات.



وذكرت وسائل إعلام ألمانية إنه يشتبه بأن وكالات الاستخبارات الروسية قامت بتجنيده. وتمت المقارنة بين قتله وتسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا العام الماضي بغاز أعصاب، في عملية وجهت فيها أصابع الاتهام بشكل كبير للاستخبارات الروسية. وتدهورت العلاقات بين بريطانيا وروسيا بعد الحادثة التي أدت إلى طرد عشرات الدبلوماسيين الروس في أنحاء العالم.

فرانس24/ أ ف ب